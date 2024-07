Gonzalo Durán (FA): “Lo peor que se puede hacer es que abordemos la seguridad teniendo a la vista la dimensión electoral”

Gonzalo Durán (Frente Amplio) asumió a inicios de julio la conducción de la Delegación Regional Presidencial de la Región Metropolitana sin saber que a los pocos días tendría que enfrentar uno de los momentos más álgidos de la crisis de seguridad que complica a la administración del Presidente Gabriel Boric.

La serie de 17 homicidios ocurridos en la RM en apenas cinco días obligó al gobierno a anunciar un excepcional paquete de medidas y llevó a Durán asumir una posición de primera línea debido a que el Presidente lo designó a cargo de la “Unidad de Acción y Seguridad”, un equipo operativo creado especialmente para abordar la situación de la RM.

25/07/2024 GONZALO DURAN, DELEGADO PRESIDENCIAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Frente a esa tarea encomendada, el exmilitante socialista realza dos aspectos suyos: su experiencia como alcalde de Independencia y su pulsión por lograr acuerdos transversales.

¿Cuál cree que es el aporte que hace la visión del FA en seguridad?

Es que a mí me cuesta distinguir una esencia frenteamplista versus una esencia del Socialismo Democrático. Creo que tenemos una mirada común. La seguridad es total y absoluta prioridad de los ciudadanos y del gobierno.

25/07/2024 GONZALO DURAN, DELEGADO PRESIDENCIAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Entonces, ¿no cree que haya una mirada distinta que diferencia a su partido del SD y del PC?

No. De partida el gobierno tiene una estrategia nacional de seguridad contra el crimen organizado y, por tanto, esa es la carta de navegación en torno a la cual tiene que ordenarse el conjunto de la coalición. Siempre puede haber sutilezas, matices, pero en lo sustantivo creo que a todos nos asiste la misma convicción.

Cuando fue oposición el FA tenía una mirada crítica sobre el manejo de la seguridad. ¿Cree que el FA tiene complejos para enfrentar los temas de seguridad?

Efectivamente cuando el FA fue oposición, en particular al gobierno del Presidente Piñera, fue en el marco de un proceso muy complejo. Efectivamente vivimos como sociedad un clima de polarización muy importante y eso tuvo consecuencias.

¿Cree que lograron superar ese prejuicio?

Es que yo diría que más que un prejuicio, hubo un contexto de mucha polarización, tensión. Lo que ha ocurrido ahora es que hemos constatado la especial relevancia que juegan las policías en el resguardo del Estado de derecho y de la seguridad de las personas.

25/07/2024 GONZALO DURAN, DELEGADO PRESIDENCIAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿No cree que hubo un tema con la credibilidad política que tiene el FA en seguridad?

Ese es un debate que se instaló más desde la política. Lo cierto es que la relación de los distintos actores gubernamentales con las policías ha sido una buena relación. Más allá de las frases, la gestión en fortalecimiento de las policías de este gobierno ha sido inmejorable.

¿Cuáles son las metas que tiene su nuevo equipo de seguridad?

Que los avances que ha habido en el resto de las regiones, especialmente de reducción de la tasa de homicidios, se pueda también producir de manera clara en la RM. En el marco del Plan Calle Sin Violencia, la tasa de homicidios en la RM ha bajado levemente, pero una disminución que prácticamente significa un estancamiento. Una segunda meta es incrementar el control y fiscalización de las armas legalmente inscritas y aumentar la incautación de armas ilegales.

El Presidente lo nombró a cargo de la “Unidad de Acción y Seguridad”. ¿En qué consistirá su despliegue?

Es un espacio de coordinación, de información, de análisis e inteligencia de las distintas instituciones involucradas en el tema de la seguridad. No solo va a trabajar en la información, análisis e inteligencia integrada de estas instituciones, sino que además tiene alcance operativo que contribuirá a enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad.

25/07/2024 GONZALO DURAN, DELEGADO PRESIDENCIAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El gobernador Claudio Orrego se sintió excluido. ¿No deberían integrar su opinión dado el rol que tiene?

Tengo la mejor opinión del gobernador Claudio Orrego. Efectivamente tiene mucho que aportar en materia de seguridad en la región. El gobernador tiene un rol muy importante que jugar en materia de prevención, de inversión en los territorios para contribuir a la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido su voz sí va a ser escuchada.

La cárcel que anunció el Presidente no gustó mucho a los alcaldes. Usted fue jefe comunal en Independencia, ¿qué posición tiene frente a este tipo de reclamos?

Todos los alcaldes y alcaldesas, al ser puestos en la disyuntiva de que una cárcel se construya en su comuna van a expresar disconformidad. Yo entiendo como exalcalde el reclamo de la alcaldesa (Irací Hassler), pero también el gobierno tiene la responsabilidad de tomar decisiones cuando se trata de implementar políticas que son muy importantes para el país en su conjunto en materia de seguridad. Se tomó una decisión atendiendo el interés superior.

25/07/2024 GONZALO DURAN, DELEGADO PRESIDENCIAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Se han solicitado medidas más duras en la RM como declarar estado de sitio. Cuando era alcalde se opuso a eso y dijo que eran medidas “rimbombantes”.

Y mantengo la misma postura. En Chile en particular quienes han sido formados para abordar los temas de la delincuencia son las policías. Eso no significa que el Ejército no pueda jugar un rol complementario. Eso está en discusión, en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica.

¿Pesa el factor electoral en las medidas que se están tomando en seguridad?

No. La responsabilidad de gobernar tiene que ser con sentido de corto, mediano y largo plazo. Lo peor que se puede hacer, no solo al gobierno, sino que a toda la política, es que abordemos la seguridad teniendo a la vista la dimensión electoral. Por el contrario, debiéramos tener un gran acuerdo entre todos los sectores para pensar en las decisiones más adecuadas para mejorar la seguridad y que esto trascienda en las contiendas electorales.

¿Usted se proyecta como una posibilidad para el Ministerio de Seguridad?

No, me proyecto como delegado presidencial para la RM todo el tiempo que el Presidente lo estime. No está en mi cabeza para nada.