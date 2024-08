Guillermo Ramírez (UDI) por posible candidatura de Bachelet: “Es un reflejo que ese proyecto del Frente Amplio ya no existe”

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, abordó la contienda electoral de cara a las futuras elecciones presidenciales, donde según los sondeos de opinión, dos de las figuras que consiguen mayor adhesión son Evelyn Matthei (UDI) y la expresidenta Michelle Bachelet.

En el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el timonel gremialista se refirió el eventual futuro escenario presidencial, en una semana marcada por las recriminaciones cruzadas entre el oficialismo y Chile Vamos, por la participación de ambas figuras en distintas actividades.

Desde la derecha cuestionaron la participación de la exmandataria, el miércoles pasado, en la inauguración de un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) del oficialista alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), mientras que en la izquierda retrucaron el viaje de Matthei a la isla de Chiloé, al día siguiente, llegando incluso a solicitar su renuncia al cargo de alcaldesa de Providencia.

Consultado por si la irrupción de la ex Alta Comisionada de la ONU sería un peligro para la carta de la oposición, Ramírez aseguró que “a mí me extraña que muchos comentaristas han dicho que nosotros hemos asustados con Michelle Bachelet. Nunca he pensado que vamos a enfrentar un rival de izquierda no formidable”.

Sin embargo, cuestionó que esa fuera la carta del oficialismo. “(…) para mí que la presidenta Bachelet sea la candidata que empuja el FA y el PC es un reflejo ya del abandono absoluto y total del ideario de esta coalición que era Apruebo Dignidad”, señaló.

“Hoy ellos tienen como candidata quizá al referente más importante de los 30 años que ellos criticaron”, aseguró el legislador, añadiendo que “yo creo que la Presidenta Bachelet de verdad es un reflejo que ese proyecto del Frente Amplio ya no existe”.

Pese a aquello afirmó que “la izquierda en Chile es un rival muy fuerte” respecto a los candidatos que se enfrenten en la futura presidencial.

“Si a mí tú me pones como candidata presidencial a Michelle Bachelet, o a Carolina Tohá, o a Camila Vallejo o a quien sea, figura de izquierda, vamos a tener una segunda vuelta que va a ser apretada”, reconoció en su análisis.

“Si nosotros queremos llegar a la Presidencia vamos a tener que ganar una elección difícil, sea la Presidenta Bachelet o no”, enfatizó.

En ese sentido, adelantó que sería una “ventaja” tener a la figura socialista como una eventual aspirante a un tercer mandato, manifestando que en ese escenario ella debería responder por la “impunidad política” en torno a los efectos de una serie de medidas que fueron implementadas bajo sus dos periodos presidenciales.

Reunión con el Presidente Gabriel Boric

Durante la conversación, Ramírez también fue requerido por la reunión que fue desestimada desde el gremialismo con el Presidente Gabriel Boric, ante los cuestionamientos que surgieron contra el expresidente de la UDI, Javier Macaya, por la doble condena a la que fue sentenciado su padre, Eduardo Macaya, por abuso sexual contra menores de edad.

Al momento de asumir en el cargo, Ramírez señaló que “acá ha habido un intento que me parece poco democrático, de tratar de invalidar un partido, de denostarlo y marginarlo, de decir que no somos moralmente validos por el hecho del caso Macaya”.

Al día siguiente de esas declaraciones, el 30 de julio pasado, el partido anunció que suspendía su solicitud de reunión con el Presidente Boric.

Consultado por la relación con el gobierno y el mandatario con la tienda que él lidera, Ramírez profundizó que “es un tema que tenemos que conversar al interior de la UDI. Va a llegar el momento en que tengamos que ir a ver al Presidente. Lo digo porque la UDI siempre que cambia de directiva, ha ido la nueva directiva a ver al Presidente y no seré yo quien rompa esa tradición”.

“Esa es una tradición que tiene la UDI como un partido institucional, republicano, que sin importar si al frente tenemos un adversario, como en el caso del Presidente Boric o de un aliado, como con el Presidente Piñera, vamos siempre a La Moneda”, agregó el timonel gremialista.