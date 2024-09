Gustavo Benavente, jefe de bancada UDI y las violaciones a los derechos humanos tras el Golpe: “Hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido”

Fue hace casi un año que el diputado -hoy jefe de bancada de la UDI- Gustavo Benavente leyó, en el marco del homenaje de la Cámara de Diputados al expresidente Salvador Allende a 50 años del Golpe de Estado, un discurso que terminó con una sanción al parlamentario que lo privó del uso de la palabra durante la sesión.

Pese a que el resto de los partidos de Chile Vamos y republicanos decidieron restarse con antelación de la instancia, la UDI decidió -impulsado por el propio Benavente- hacer una exposición de los hechos históricos que llevaron al quiebre democrático. Recordando la controversia que generaron sus palabras, y ad portas de un nuevo aniversario del Golpe de 1973, el diputado gremialista reafirma sus dichos.

¿No era justificado el despliegue gubernamental por los 50 años? Independientemente de la postura, en 1973 sí se marcó un hecho político: el quiebre democrático.

Es que lo que el gobierno hizo el año pasado fue tratar de imponer una visión única. No olvide usted que primero se contrató a Patricio Fernández a cargo del 11 de septiembre. Y Fernández buscó una manera de lograr consensos mínimos en torno al 11 de septiembre. Pero a poco andar la izquierda radical, el Partido Comunista y el Frente Amplio, presionaron al Presidente para que lo despidieran porque lo que querían era imponer una visión única, una verdad oficial en torno al 11 de septiembre. Hay hechos históricos que son inamovibles que llevaron al 11 de septiembre y la interpretación que podemos hacer de esos hechos puede ser diferente para cada una de las visiones.

Es cierto que no hay consenso en torno a las causas que derivaron en el Golpe de Estado, ¿pero usted no hace un mea culpa desde la UDI, desde el sector en general, sobre lo que vino luego: las violaciones de derechos humanos y la desaparición forzada?

Lo que ha ocurrido es que aquí han operado las instituciones y la justicia ha funcionado. Quienes incurrieron en vulneración de derechos fundamentales están cumpliendo la pena en el penal de Punta Peuco. Hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido (...). Cada uno tendrá que ver cuáles fueron las causas que llevaron al 11 de septiembre y tenemos un consenso único, por lo menos en la UDI: el 11 era una salida absolutamente inevitable. No había otra posibilidad. Siempre se habla de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, pero durante la Unidad Popular ya no quedaba más democracia. Y lo que vino después, bueno… La vulneración de derechos que ocurrió después ha sido determinada por la justicia y hay personas que están cumpliendo condenas por ello.

¿Pero se justificaba la salida de la Unidad Popular a través de una vía autoritaria? ¿Replicará su discurso en esta nueva conmemoración?

La democracia durante la Unidad Popular estaba seriamente deteriorada. Allende no cumplía con las resoluciones judiciales, no cumplía con los dictámenes. ¿Qué más podía hacerse si no era recurrir a las Fuerzas Armadas para poner fin a la grave crisis institucional por la que atravesaba el país? (...). Con respecto a lo que ocurrió el año pasado, en la Cámara de Diputados se anunció un homenaje a Salvador Allende. Todas las bancadas de la derecha decidieron restarse de dicho homenaje. En la UDI tomamos la decisión que no nos íbamos a restar y hacer una mención a lo que fueron los hechos históricos. Nada más que eso. Fuimos censurados solamente por empezar a recordar lo que fue la historia. Los hechos son los hechos, pero la interpretación que tengamos de ellos puede ser diferente. Para este 11 de septiembre la verdad es que no hemos conversado (como bancada).

Chats de Hermosilla: “Ser amigo de alguien que tiene problemas con la justicia no es delito”

El involucramiento de personeros de su sector en los chats del abogado Luis Hermosilla, ¿qué tanto costo electoral puede tener?

En mi distrito, nadie me ha manifestado ninguna preocupación por el caso Audio. Un país maduro tiene que aprender a distinguir lo que es de interés para lo que se está investigando en la causa, versus una conversación cualquiera (...). Ser amigo de alguien que tiene problemas con la justicia no es delito. Solo le va a contaminar cuando la persona que aparezca en esos chats esté también involucrada en el delito. Una simple conversación o una amistad con esta persona no puede significar que la persona también está delinquiendo.

Y en la UDI, particularmente, ¿cómo impactan las continuas menciones de Hermosilla al exministro Andrés Chadwick en distintos asuntos?

Andrés hace tiempo que ha estado un poquito retirado de la arena política.

Por la inhabilidad de cinco años tras la acusación constitucional...

A Andrés lo acusaron constitucionalmente de violaciones (a los derechos humanos) reiteradas durante el estallido. Y ahora, la misma directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reconoció que no hubo abusos reiterados durante el estallido. Pero más allá de eso, la UDI tiene muchos referentes, muchos líderes. Es un partido en el que sus liderazgos son varios y es un proyecto colectivo. De tal manera que no descansa en una persona o en actuaciones individuales de una persona.

¿Y lo del exministro de Vivienda Felipe Ward? La Fiscalía Oriente confirmó que investiga el otorgamiento de permisos a Grupo Patio como una nueva arista.

Ese caso no lo conozco en detalle. Pero lo que se sabe es que el ministro Ward hizo lo que hay que hacer. Es decir, si hay proyectos de inversión que están detenidos producto de la burocracia estatal, producto de la permisología, qué mejor que un ministro de Estado apure dichos proyectos.