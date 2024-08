Gustavo Sanhueza (UDI) por acuerdo en pensiones: “Uno duda si el gobierno quería una solución o mantener el tema como una bandera para las elecciones”

El senador de la UDI Gustavo Sanhueza valora el acuerdo que se alcanzó en el Senado entre la oposición y La Moneda para despachar la reforma de pensiones para enero de 2025. Sin embargo, manifiesta desconfianza y críticas por el rol de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC).

¿Quedó conforme con el acuerdo que se alcanzó en el Senado al que adhirió el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI)?

Sí. La experiencia del senador Coloma contribuyó a destrabar algo que se estaba empantanando. Veíamos y escuchábamos muchos emplazamientos por parte del gobierno que no contribuían al diálogo. En esto hay claridad que se necesita voluntad de ambos sectores. Entonces, cuando un sector, en este caso el gobierno y principalmente la ministra Jara, lo único que realizaba era el emplazamiento a nuestro sector, no notábamos que existiera una verdadera voluntad de avanzar en llegar a acuerdos. Coloma tuvo la experiencia necesaria para generar un diálogo y ahora con la intervención también del ministro de Hacienda, Mario Marcel, nos augura que podamos avanzar verdaderamente destrabando los nudos que existen y no seguir en esta pelea a través de los medios.

¿Coloma contó con los apoyos de todos en la UDI?

Sí, esto es algo que se había conversado, que habíamos consensuado la manera de buscar una vía de solución. Era impresentable que la ministra Jara nos estuviese emplazando cuando todavía no existía el informe del comité técnico, que era un acuerdo de la comisión con el propio gobierno. Hoy el ambiente es mucho más propicio para llegar a un acuerdo.

En el sector hay quienes dicen que no era bueno llegar a un acuerdo con el gobierno en pensiones, porque favorecería a La Moneda de cara a las elecciones de octubre.

Aquí lo más importante es cómo solucionamos un tema que la ciudadanía requiere que lo solucionemos.

Algunos tampoco querían darle el punto político a la ministra Jara y particularmente al Partido Comunista.

A uno le cabe pregunta si el gobierno y la propia ministra Jara querían avanzar en llegar a un acuerdo, porque cuando entras en la descalificación al sector opuesto, finalmente no se está contribuyendo a un ambiente de diálogo. Con la entrada al juego, tanto del senador Coloma como del ministro Marcel, contribuyó a generar un ambiente mucho más propicio para avanzar. Uno duda si el gobierno quería una solución o mantener el tema de pensiones como una bandera para las elecciones.

¿Es mejor solucionar el tema ahora para evitar que quede pendiente en un eventual gobierno de Evelyn Matthei (UDI)?

Eso no debería ser una razón. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles por llegar a un acuerdo lo antes posible, pero un acuerdo que efectivamente contribuya a mejorar las pensiones, salvaguarde el derecho que tienen los cotizantes a que sus cotizaciones vayan a su cuenta individual y también subsanando ciertos problemas que tiene el modelo, por ejemplo, con la injusticia que se produce con las mujeres. Eso no se trata de llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo.

¿La UDI está dispuesto a avanzar en solidaridad, como pide el gobierno, o sigue siendo la línea roja que todos los puntos vayan a las cuentas individuales?

Nosotros lo que queremos es que la solidaridad sea con impuestos generales, porque creemos que es lo más justo. No es justo que solamente sean solidarias las personas que hoy día cotizan, porque dejamos a todo el resto de la sociedad no siendo partícipes de esta solidaridad. Creo que la solidaridad debe hacerse con impuestos generales, porque además contribuye que sea todo el país parte de este proceso.

¿Y una fórmula de 5-1?

Hay varias fórmulas que se han ido planteando y nosotros estamos abiertos a ir discutiendo esas fórmulas de manera que contribuya. Aquí el camino correcto fue el que se encontró de ir discutiendo el proyecto en particular. Porque de esa manera se pueden ir destrabando los nudos y las cosas que no se puedan solucionar van a quedar pendientes.

El senador UDI, Gustavo Sanhueza. Foto: Dedvi Missene

Usted es integrante de la comisión de Mujer. ¿Qué le pareció la salida de Isabel Amor?

Hay un grave error en esta desvinculación. Aquí han tratado de buscar una arista que tiene que ver con la pérdida de confianza, pero qué extraño que se pudiese dar una pérdida de confianza en dos días. También hay otra arista que tiene que ver con que tenía problemas con algunas organizaciones de derechos humanos. Aquí cabe la pregunta, si la presión de las organizaciones puede haber tenido una incidencia en la toma de decisiones. Y por otro lado, hay también un error conceptual en lo que significa la pérdida de confianza. La pérdida de confianza en cargos que son de nombramiento del Presidente de la República, que son cargos de confianza como los ministros, los subsecretarios, obviamente que uno puede perder la confianza un día para otro. Pero cuando son concursos de Alta Dirección Pública, la pérdida de confianza tiene que ver con el desempeño técnico de una persona. Y esa pérdida de confianza no puede existir en dos días ejerciendo un cargo.

¿Esperaría que el gobierno revierta la decisión?

Aquí lo que corresponde, es que el Presidente logre zanjar esto, se reincorpore a la persona y no sigamos agrandando un tema que le hace mucho daño al Estado de Chile. Uno, por lo que significa esta arbitrariedad, y en segundo término, porque también se le quita la legitimidad a un sistema que ha venido funcionando bien, que es la Alta Dirección Pública.

¿Debiera renunciar la ministra de la Mujer o la directora del SernamEG?

La decisión fue de la directora de Sernameg, y la que salió en defensa de esta decisión es la ministra de la Mujer. Y ellas dos se ven que están actuando en solitario porque no hay nadie más del gobierno que haya salido a apoyar esta decisión. Normalmente cuando se pide la renuncia desde la oposición, eso no ocurre. Lo que corresponde es que se asuma la responsabilidad reviviendo la decisión y pidiendo las disculpas necesarias.

¿Pero cree que deberían renunciar?

Eso es una prorrogativa del Presidente. Yo lo que espero del Presidente es que asuma el liderazgo y que revierta la situación.