Guzmán hizo presentación en Fiscalía ante investigación en su contra por infringir cuarentena y descarta dejar el cargo de secretario del Senado: “Nadie me ha sugerido renunciar”

El secretario del Senado, Raúl Guzmán Uribe, informó que realizó una presentación a la Fiscalía Nacional por la divulgación de antecedentes de la investigación en su contra luego que se conociera su visita a un restaurante durante la cuarentena.

A principios de mes se conoció que la Seremi de Salud sancionó con una multa de $ 2,5 millones al secretario del Senado, por infringir la normativa sanitaria vigente durante la pandemia de coronavirus. El 25 de junio Guzmán sostuvo un encuentro con dos funcionarios de la Fiscalía Sur en un restaurante de San Miguel. El Ministerio Público desacreditó la versión que él había dado respecto a que fue por “un delivery” y está ad portas de una formalización.

El exfiscal renunció en abril de 2019 al Ministerio Público para asumir su labor en el Senado.

Este martes se refirió a la investigación señalando que la indagatoria del Ministerio Público “es reservada para todos los terceros ajenos a la misma”. Guzmán se excusó en su condición de exfiscal y dijo que “es mi deber como exfuncionario del Ministerio Público mantener la integridad de esa reserva, motivo por el cual no me puedo referir a aquellos antecedentes”.

“Estamos atentos al curso de esta investigación y vamos a ver qué es lo que determina, que resuelve, la autoridad competente que lleva adelante la investigación. Acá también han habido pronunciamientos judiciales respecto de ciertas solicitudes que están también amparados dentro de esa reserva propia de la investigación”, dijo.

“Lo que sí, llama la atención la forma en cómo se han ventilado estos antecedentes y en ese sentido aquello sin duda puede afectar el debido proceso, pero además por sobre todo la forma en como se pueden entender esos antecedentes puede afectar la legitimidad del resultado de esta investigación cualquiera que esta sea”, argumentó, señalando que se hizo una presentación ante la Fiscalía Nacional respecto a ese punto.

Sobre el clima en el Senado por la investigación, Guzmán dijo que “es una situación que genera incomodidad no solamente para ellos sino que también genera incomodidad para mí por la forma en como se han presentado estos antecedentes”.

“En primer lugar nadie me ha sugerido renunciar al cargo, en segundo lugar tampoco he pensado en renunciar al cargo. Acá yo he asumido un compromiso con la corporación y también existe un compromiso que he asumido con las y los funcionarios y ese compromiso ha sido llevar adelante un proceso de modernización en conjunto”, enfatizó