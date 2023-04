“Hay rasgos de una derecha revanchista, eso se ve en el Parlamento”: Irina Karamanos reaparece en seminario sobre feminismo

La excoordinadora sociocultural de La Moneda y militante de Convergencia Social, Irina Karamanos, junto a la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, fueron las figuras centrales del seminario La ultraderecha y el (anti)feminismo: el caso de Chile, organizado por la Universidad Diego Portales. En la actividad, apoyada por la Fundación Friedrich Ebert, expuso también el director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, Cristóbal Rovira.

En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, en avenida Ejército, Karamanos dijo que Chile no es la excepción a las reacciones contrarias a las ideas feministas.

Por ello, dijo que se deben “construir diques” que impidan el retroceso en derechos adquiridos por las mujeres.

Karamanos igualmente advirtió sobre la “baja valoración de la democracia como forma de gobierno” en sectores que asumen discursos contrarios al feminismo y sus “ideas igualitarias”.

“Hay rasgos de una derecha revanchista, eso se ve en el Parlamento”, afirmó la cientista social que lideró el traspaso de las funciones de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia a sus fundaciones y ministerios sectoriales.

Para ejemplificar esa idea, señaló que “se ha tratado de instalar la prohibición de la difusión de la ideología de género en la enseñanza, exigir exámenes obstétricos antes de la interrupción del embarazo, priorizar las terapias psicológicas sobre terapias hormonales y cirugías de cambio de sexo, eliminar la primera causal de la interrupción voluntaria de embarazo”.

En esa línea, cuestionó el concepto de “ideología de género” utilizado en campañas antifeministas.

“Busca presentar que los avances en derechos de las mujeres, las disidencias y diversidades sexo-genéricas, además de una barbaridad son una desconfiguración del orden natural de las cosas”, planteó, señalando que en ese argumento se asume que “solo un grupo de la población, el hegemónico puede delimitar” ese orden y se pone en contra de los avances y cambios.

Respecto al feminismo, destacó que “sirve de herramienta para revertir ciertas asimetrías de poder”.

El tuit de José Antonio Kast

Al cierre de la exposición se abordó la importancia de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

A propósito de eso, se recordó una publicación en Twitter que hizo el año pasado en esa fecha el líder del Partido Republicano y excandidato presidencial José Antonio Kast.

“El 11 de septiembre de 1973 Chile escogió la libertad y el país que tenemos hoy, es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra”, escribió Kast.

“No se puede hablar de manera ‘buenista’ del golpe. Me parece que es absolutamente contrapuesto a los derechos humanos y a la defensa de los derechos humanos y, por ende, afecta a los derechos humanos el decir que un golpe de estado es algo tolerable, a propósito que la democracia es parte de nuestros derechos”, argumentó Karamanos.

Según dijo, se debe reflexionar sobre el valor de la democracia y su significado, haciendo hincapié en que no es un sistema más que se puede plantear como una alternativa de igual dimensión a un gobierno militar.

“Una nos presenta serias amenazas en contra de la vida de las personas y me parece que ahí no hay discusión. Me parece que ningún golpe, ninguna amenaza a los derechos humanos de ninguna persona, que es lo que pasa en los golpes de estado, puede ser defendida desde ningún punto de vista”, recalcó, advirtiendo que no se puede “estar dispuestos” a que integrantes de la sociedad mueran en un periodo de tiempo determinado.