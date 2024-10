Héctor Muñoz, candidato socialcristiano en Concepción: “Lo que tratan de hacer Chile Vamos y republicanos es invisibilizar al Partido Social Cristiano”

El candidato del Partido Social Cristiano (PSC) para la alcaldía de Concepción -una de las zonas que más complicó la negociación municipal en la derecha-, Héctor Muñoz, asegura que, pese a ser un partido nuevo, esperan dar la sorpresa en los comicios de octubre.

En entrevista con La Tercera, el también vicepresidente de la colectividad critica a Chile Vamos y el Partido Republicano porque los acusa de no tomarles el peso. En ese sentido, advierte: “Nosotros llegamos para quedarnos”.

Su candidatura es una de las que su partido levanta para competirle a Chile Vamos y republicanos en las municipales. ¿Qué rol esperan cumplir en la oposición?

Primero, decir que nosotros creemos que en Concepción vamos a lograr un triunfo. Esta última semana se nos han ido sumando personas del Partido Republicano y de Chile Vamos. Somos buenos representantes de la derecha aquí y a nivel nacional también nos hemos ido dando a conocer. Somos un partido de derecha, pero obviamente nuestra motivación es trabajar en lo social, que no es una bandera exclusiva de la izquierda. Al final somos la opción de la derecha que no está vinculada a los hechos de corrupción, que no está vinculada al poder económico.

¿Cómo se diferencia con los otros candidatos de derecha que van por Concepción?

Tenemos una experiencia. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, he sido concejal dos periodos y me tocó la tarea de ser la autoridad sanitaria durante la pandemia. Como derecha creemos que el trabajo territorial que tiene el partido es el mejor, por eso nuestro nombre suena fuerte, y no solo en Concepción.

¿Por qué se toma la decisión de competir en vez de coordinar con el resto de la derecha?

Sigo creyendo que desde un principio la centroderecha debió llegar con un candidato único en Concepción, por ello siempre promovimos las primarias y encuestas que el bloque no aceptó. A nivel nacional estuvimos disponibles en todas las conversaciones, pero a Chile Vamos y republicanos lo único que les interesaba era que bajáramos candidatos, y eso no es una negociación. Ellos querían imponer sus términos, pero eso se acabó. Chile Vamos es una coalición agotada, creen que tienen la hegemonía de la centroderecha, pero nosotros llegamos para quedarnos. En Concepción seguimos siendo la mejor opción para que nuestra comuna mejore y no quede en manos del oficialismo

Pero desde Chile Vamos los acusan de que llevaron candidatos en estas elecciones para potenciarlos para las parlamentarias.

Los que están con esa estrategia no somos nosotros. Nosotros estamos pensando en las municipales y dijimos desde un inicio que teníamos 120 candidaturas, de esas quedaron 88. Al ser un partido nuevo, lo que tratan de hacer Chile Vamos y republicanos es invisibilizar al Partido Social Cristiano cuando ya es una realidad. Y eso es un error porque nosotros no somos invisibles, vamos a tener una votación significativa. Invisibilizar, ningunear y culpar, esa es su estrategia.

¿Cree que van a dar una sorpresa en las elecciones?

Sí, por ejemplo en las elecciones de gobernador regional esperamos sacar algunos candidatos para segunda vuelta. Está el caso del Biobío, Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía, donde el actual gobernador está muy cuestionado. En las alcaldías también creo que en Concepción se va a lograr el triunfo y estamos compitiendo fuertemente en más de 15 municipios.

Más allá de lo electoral, ¿qué relación esperan mantener con Chile Vamos y republicanos?

Nosotros seguimos creyendo que las ideas de derecha son las mejores para el país, sobre todo con los valores y principios cristianos que promovemos como partido y que creemos tenemos que retomar como sector. Hoy el foco tiene que estar en que a la derecha le vaya bien, y para eso nosotros siempre vamos a estar disponibles a conversar. Si ellos no quieren, nosotros no podemos hacer mucho, pero vamos a seguir trabajando y avanzando como proyecto.

¿Cree que podrían transformarse en una fuerza como el PDG fue en su momento?

Nosotros somos diferentes al PDG, ellos se definían como un partido sin definición política, nosotros somos un partido de derecha, con valores cristianos y estamos trabajando para permanecer en el tiempo, no solamente una elección.

¿Pero cómo piensan evitar que les pase lo mismo que al PDG?

Tenemos que trabajar mucho en formación. Después de la municipal vamos a trabajar en un centro de formación para el partido. Es importante tener clara nuestra posición política, los principios que defendemos y no ser tan ambiguos como ha sido el PDG, que al final nunca definió su postura y eso es algo inevitable en un partido político. Nosotros tenemos un proyecto claro y vamos a seguir en esa línea.

¿Y esta fama de ser un partido que empuja medidas poco serias y poco coordinadas no podría afectarles? Como, por ejemplo, se ha dado con las acusaciones constitucionales.

Es parte de hacer un partido nuevo (...) Por ejemplo, la acusación contra el ministro Montes estaba bien diseñada, otros partidos añadieron cosas y después salieron a pedir disculpas porque no estaban bien consolidadas. Pero no es por la acusación en sí que no se aprueban los libelos, se caen por los votos, y hemos visto cómo algunos salen de la Sala, cómo no llegan a votar. Entonces hay que preguntarles a los diputados de oposición que votaron en contra qué pasó.

Pero, por lo mismo, ¿no falta más coordinación desde su partido con el resto de la oposición?

La responsabilidad es de Chile Vamos y republicanos al querer invisibilizar al Partido Social Cristiano, es por un tema de egos en la política, que se da mucho. Así como se dio en las negociaciones para las municipales, tratan de boicotear cualquier acción que venga del partido.