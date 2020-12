Heraldo Muñoz (72) afirma que la renuncia del Partido Liberal y de diputados de Revolución Democrática al Frente Amplio, sumado a la declaración de Giorgio Jackson -que planteó que para ellos (FA) es más natural aliarse al PC que a los partidos de la ex Concertación-, marco “un punto de inflexión en la centroizquierda chilena”.

“Estamos en un momento político trascendente, clave, donde se abre una gran oportunidad para rearticular el espacio de la izquierda socialdemócrata. Si el Frente Amplio se siente más cercano al PC, partido que pareciera optar por un perfil antisistémico, bueno, entonces fortalezcamos el polo de la izquierda democrática”, dice.

Al respecto, el excanciller cuenta que junto al PS buscan ampliar la Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) y transformarlo en un movimiento o una federación que incorpore a otros grupos y partidos e independientes.

“Con el PS estamos en sintonía y hemos elaborado un borrador de los desafíos para el Chile de hoy que puede ser la base de una eventual declaración de principios del nuevo bloque que se constituya. Se plante la necesidad de un Estado del bienestar, donde la salud, la educación y las pensiones sean un derecho garantizado. Al mismo tiempo se hace una apuesta por un país con crecimiento para todos...

¿Con quién están conversando para incorporarlos?

Con el Partido Radical, Liberal, los ex RD, y muchos independientes, aunque ellos puedan necesitar una estación intermedia. Hay que ir con paso pausado, pero firme.

¿Qué rol jugaría la DC?

De la misma manera que hoy la DC es parte junto a nosotros de la Unidad Constituyente, puede ser parte de este referente ampliado.

Usted criticó a Jackson por señalar que el FA se siente más cercano el PC que a la ex Concertación.

Los líderes del Frente Amplio, como Jackson, tienen todo el derecho a decir que se sienten más cercanos al PC. Es su opción. Lo que no me parece es que estén por la unidad a la carta ante la elección de constituyentes. Ellos dicen con algunos sí, con estos otros no. Nosotros estamos por la mayor unidad para enfrentar la convención constitucional, sin exclusiones, sin excusas, sin condicionamientos. A diferencia del Frente Amplio, estamos por la mayor unidad para enfrentar la constituyente.

¿Cómo se imagina el nuevo referente que buscan impulsar?

Me recuerdo el bloque socialista de los años 80 que estaba conformado por el PS, el MAPU y la Izquierda Cristiana, pero podían militar personas que no pertenecían a partidos. Con la importancia que han adquirido los independientes, llegó el momento de crear un espacio para acoger a los que se sienten identificados con la izquierda socialdemócrata.

Primarias abiertas en el PPD

Este sábado el consejo general del PPD -reunido en forma virtual- definirá el mecanismo para escoger a su candidato presidencial. Hasta ahora compiten Heraldo Muñoz y Francisco Vidal, pero podrían sumarse más.

Al respecto, el excanciller reitera que propondrá “primarias abiertas en todo el país”.

“No podemos buscar excusas para no hacer una primaria abierta a la ciudadanía, sin temores y reflejando los vientos de transparencia que recorren el país. Por ello, soy partidario de que a la brevedad configuremos una comisión de alto nivel para viabilizar esta elección. Sé que hay obstáculos, como su financiamiento, pero si hay voluntad política, esos obstáculos se pueden vencer.

¿Cómo va encaminada su candidatura?

Siento que tengo el apoyo de muchos alcaldes, concejales, exministros, personalidades del partido y de numerosas figuras independientes. También he recibido apoyo de muchas personas de otros partidos y otros sectores, pero en consideración a la reserva a la cual me he comprometido, no voy a dar nombres. Algunos lo han planteado abiertamente, como el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, que es del Partido Socialista.

¿Ha conversado con otros precandidatos para ver cómo ven el proceso eleccionario que se viene en 2021?

Sí, he conversado varias veces con Alberto Undurraga, con quien tenemos una muy buena sintonía. Con Daniel Jadue he tenido intercambio de ideas y diferencias importantes como, por ejemplo, a su propuesta de expropiar el stock de fondos de pensiones de las personas para que vaya a un fondo común. Me opongo firmemente a eso. Más que una competencia entre personalidades y de simpatías, la próxima elección se trata de volver a unirnos con un sentido claro de futuro para revertir la desigualdad y la desprotección y empujar los derechos de los trabajadores y el diálogo. Chile necesita cambios con responsabilidad, necesita compromiso y alguien que diga las cosas con claridad sin buscar aplausos fáciles. Yo no voy a caer en eso y ya basta de propuesta para la galería y de la política de la confrontación y el populismo. Ayer Silvio Rodríguez pronunció una muy buena frase en un concierto (que estaba escuchando). Dijo “¿por qué se ha vuelto tan difícil la palabra diálogo?”. Yo agregaría el diálogo y los acuerdos. Y justamente en ese sentido va nuestra propuesta de unión de la socialdemocracia.

¿Qué le parece que el PC haya felicitado a Nicolás Maduro por su triunfo en unas cuestionadas elecciones parlamentarias?

Esa elección no cumplió con los más mínimos estándares democráticos. No sé si el PC aceptaría las condiciones abusivas y antidemocráticas que ha impuesto el régimen de Maduro para esta elección: intervención de partidos, remoción de los líderes partidarios para colocar a partidarios del régimen, intervención del Poder Judicial y del Poder Electoral, y para colmo la amenaza a la gente de que si no vota, no come. Francamente una vergüenza. El PC tendrá que hacerse cargo de esa carta con felicitaciones a Maduro.