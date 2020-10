Heraldo Muñoz se abre a la carrera presidencial tras el plebiscito: “Estoy disponible para ser candidato por mi partido”

“Estoy disponible para ser candidato a la Presidencia de la República por mi partido”, dijo esta mañana el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, aunque precisó que ojalá la carta de la oposición se defina con una primaria de la centroizquierda.

Si bien en Cooperativa el excanciller confirmó sus aspiraciones de llegar a La Moneda, manifestó que hoy “todavía es el momento del balance de este día inmenso que experimentamos ayer”, luego de que la opción Apruebo se impusiera por el 78,3% de los votos frente al Rechazo que alcanzó el 21,7% en el plebiscito constituyente.

"El 25 de octubre será la épica de la actual generación como fue el 5 de octubre de 1988 para una generación que vivió otro momentos enorme en la historia del país”, dijo.

En esta misma línea, Muñoz agregó que “lo que vimos ayer fue un triunfo ciudadano que nace del dolor y la rabia pero que alberga mucha esperanza. Es una victoria del pueblo y no de la política propiamente tal”.

“El gran mandato de la ciudadanía al poder es que nos pongamos de acuerdo (...) El desafío es ir unidos, sin exclusiones, ojalá buscar una sola lista, y si fuera imposible, dos listas, pero no más que eso; si no, la derecha, que está en el suelo después del plebiscito, va a estar sobrerrepresentada”, sostuvo.

Igualmente, señaló que tras el referendo quedó claro que “los extremos fueron derrotados” y que “el triunfo de la ciudadanía ha sido enorme pese a la campaña del terror, pese a la pandemia, pese a todos los obstáculos. La gente marchó a las urnas”.

De todas formas llamó a analizar con tranquilidad los números arrojados en el plebiscito, ya que “evidentemente toda la derecha no es el 21, 22%” y que “es probable que haya ocurrido un fenómeno condicionado por la pandemia, que muchos no hayan ido a votar por miedo a contagiarse". Además -añadió- “¿qué pasa con el 48 por ciento que no votó”?.