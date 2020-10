Francisco Vidal (PPD) confirma su candidatura presidencial: “La lanzaré después del domingo”

Una serie de llamadas inició hoy el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal. En esas conversaciones, el exvocero de gobierno le comunicó los parlamentarios y presidentes regionales de su partido su decisión sobre una disyuntiva que venía analizando desde hace meses: ser el candidato presidencial de su colectividad.

La definición se da luego de que el exvocero de gobierno declinara -pese a las presiones internas- de ser la carta de su partido para la gobernación metropolitana, candidatura que terminó asumiendo la exministra de Salud, Helia Molina. En ese sentido, el actual vicepresidente del PPD zanjó una difícil candidatura que, entre otras cosas, lo haría enfrentarse al actual presidente de su colectividad, Heraldo Muñoz.

“Efectivamente les dije lo siguiente: voy a competir en la presidencial”, confirmó Vidal a La Tercera.

Además agregó: “Dado que muchas personas me han dicho que postule a la precandidatura del PPD llamé a los parlamentarios y les dije que estaba dispuesto”.

Asimismo, el exministro sostuvo que, el lanzamiento lo hará post plebiscito. “Lo lanzaré después del domingo, porque no quiero confundir que la primera tarea es el Apruebo”, sostuvo, añadiendo que también le comunicó su decisión a los presidentes regionales del PPD.

Además, el exsecretario de Estado también tomó una postura respecto de la forma en que espera que su partido define a su carta para La Moneda. “La definición del PPD la va a tomar el consejo nacional el 5 de diciembre (…) En ese consejo se va a definir el mecanimso por el cual el PPD va a definir a su precandidato presidencial. Son tres, uno a puerta cerrada que es el consejo nacional, que no me gusta. Otro que es la primaria nacional, la que me gusta a mí y otro que es por encuesta”, señaló.