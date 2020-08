Que se decidan de una vez: La presión PPD para que Heraldo Muñoz y Francisco Vidal se lancen a la difícil presidencial opositora

Como una muestra del “nerviosismo” que se ha instalado en el sector. Así define uno de los miembros de la comisión política del PPD, la escena que se dio en la reunión de la noche del miércoles, donde uno de los vicepresidentes del partido, Tomás Iturbe, emplazó a su timonel, Heraldo Muñoz, y a su par, Francisco Vidal, a definir de una vez si aceptarán el desafío de ser candidatos presidenciales.

“Seamos realistas”, comenzó el dirigente, según recuerdan algunos de los presentes. Y continuó: “Hoy el partido tiene dos figuras posicionadas como principales candidatos y están los dos presentes en esta comisión política, Heraldo Muñoz y Francisco Vidal”.

En ese sentido, el vicepresidente los llamó a “tomar conciencia” del contexto político y a “no seguir mirándose el ombligo” respecto de este tema. La preocupación -según expuso- era que en los otros sectores de la oposición ya han comenzado a instalar con fuerza a sus candidatos, mientras que en los partidos de la ex Concertación aún no tienen un liderazgo claro y sus nombres no suenan en las encuestas.

Así, en la cita se nombró, justamente, el factor que ha instalado el nerviosismo en esas colectividades: la manifestación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), de estar disponible para ser candidato y, por otro lado, la reactivación de la exabanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, como la figura del “apruebo” de ese conglomerado.

Ambos nombres, además, han permeado por un largo tiempo en los sondeos de opinión, a diferencia de los liderazgos del PPD y sus excompañeros de coalición. Por ejemplo, en la última versión de la encuesta Cadem, los únicos dirigentes de los partidos de la ex Concertación que son mencionados en la preferencia espontánea son Muñoz y Vidal, cada uno con un 2% y un 1%, respectivamente. Pese a esto, los dos quedaron cerca de ocho puntos por debajo de Jadue.

“En la mesa del partido esa afirmación se hizo. Eso lo confirmo”, sostuvo Vidal a La Tercera. Y agregó: “No hubo respuesta (oficial) porque ese es un procedimiento que el partido tiene que establecer hacia adelante. No hay respuesta hoy”.

Sin embargo, en la reunión sí hubo una respuesta o, al menos, un “guiño”. Terminada la intervención de Iturbe -quien representa al sector del senador Ricardo Lagos Weber en la mesa del partido- le tocaba la palabra al timonel Muñoz, quien se “hizo cargo” del emplazamiento.

Según presentes, el excanciller manifestó que había que “reconocer que los tiempos se están acelerando” y que esa era una inquietud real. En ese sentido, el timonel sostuvo que, quizás la pandemia no se podría ver como “un obstáculo” para tomar ese tipo de definiciones, debido a que la enfermedad va a estar presente en el país, al menos, hasta el próximo año.

Así, sus palabras que fueron leídas al interior de la colectividad como una señal respecto de que pronto podrían haber noticias sobre las definiciones presidenciales, materia que, dicen, podría abordarse en la próxima junta nacional del PPD el 29 de agosto.

Cabe recordar que este emplazamiento se suma al que hizo ayer el exjefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, quien en entrevista con La Tercera sostuvo que “Heraldo Muñoz debe manifestar claramente su voluntad de ser candidato presidencial”.