Ricardo Celis, diputado PPD: “Heraldo Muñoz debe manifestar claramente su voluntad de ser candidato presidencial”

Para el exjefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, ya es momento de que todos los candidatos presidenciales de la centroizquierda manifiesten sus intenciones. “El estar en periodo de pandemia no es una excusa suficiente”, dice, apuntando a que seguramente la vacuna del coronavirus no esté disponible hasta el primer trimestre de 2021.

En ese sentido, el parlamentario llama al timonel de su colectividad, Heraldo Muñoz -cuyo nombre ha sonado en las encuestas- a lanzar su candidatura para liderar a su partido y, eventualmente, al resto de la oposición en la carrera a La Moneda.

El único sector de la centroizquierda que ahora no tiene un posible candidato presidencial claro es la ex Concertación. ¿Le preocupa?

Efectivamente preocupa que el sector social demócrata, de izquierda, no tenga un candidato claro, conocido o definido. Sin embargo, eso no quiere decir que no los haya. Y aquí uno tiene que ser claro y referirse a los liderazgos que están en la centroizquierda, e interpelarlos y que ellos sean claros y que expresen su voluntad, y que ellos sean capaces de interpretar adecuadamente a la gran cantidad de ciudadanos chilenos que sí estamos por un país distinto porque queremos una nueva Constitución. En ese sentido, esperaría que los partidos de la ex Concertación seamos capaces de hacer todos los procesos internos necesarios para manifestar las voluntades.

¿Quiénes podrían liderar al sector, entonces?

Aquí yo le diría a Heraldo Muñoz, que es una persona que ha estado liderado al partido desde que asume el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a que se manifestara claramente y ejerciera su liderazgo para que finalmente él pueda llevar las banderas que vamos a tener después del plebiscito. Heraldo Muñoz debe manifestar claramente su voluntad de ser candidato presidencial.

¿Pero es momento? Él mismo había criticado a Jadue por manifestarse en medio de la pandemia...

Sí. Algunos han dicho que no es el momento por la pandemia, pero la verdad es que la pandemia nos va a acompañar todo el año 2020 y el 2021. La vacuna la vamos a tener el primer trimestre del 2021, así que vamos a tener coronavirus durante el 2020, el 2021 y tal vez el 2022. El estar en periodo de pandemia no es una excusa suficiente para no manifestar claramente la voluntad de liderar los procesos que vienen a continuación del resultado del plebiscito. Ya lo han dicho otros.

¿Es su candidato?

Sí.

¿Y él podría liderar un gobierno en común?

Él tiene que hacer ese esfuerzo total y tiene las capacidades. No hay un candidato perfecto, no va a haber un candidato perfecto, es más, no va a haber un candidato que va a ser capaz de convocar a todas las vertientes de la centroizquierda, pero sí tiene que haber un candidato que permita alcanzar acuerdos en la centroizquierda para que estemos finalmente todos dispuestos a llevar adelante un país distinto. Si él vence, esperaría que toda la centroizquierda lo apoye, si no, nosotros también tendremos que estar dispuestos a apoyar otro candidato donde tengamos un pacto previo.

¿Le preocupa el liderazgo que puede alcanzar Jadue?

Encuentro muy valioso el rol que está haciendo Jadue. Y sí él va a ser la persona que va a estar allí liderando en su momento también vamos a tener que estar detrás de él si es que llega ese momento, pero él no representa plenamente mi mundo, ni el de muchos de nosotros en la centroizquierda. Tenemos diferencias, pero más bien tácticas. Él no es mi candidato hoy, mi candidato es Muñoz. Pero como decía Mao, que crezcan todas las flores.

¿Se abrió una oportunidad de unidad en la oposición?

En la oposición tenemos más puntos en común de lo que imaginamos, pero los egos nos impiden alcanzar una unidad más definitiva. Es un problema que tenemos. Esto nos va a acompañar un buen tiempo, pero la ciudadanía no nos perdonaría que llegásemos a 2021 sin ser capaces de dar señales de unidad para el futuro, porque está claro que no queremos más esta derecha cavernaria que hemos visto hoy.

¿Cree que es factible que haya primarias de toda la oposición?

Ojalá que seamos capaces de llegar a un acuerdo y hagamos primarias dentro de la Convergencia Progresista, los regionalistas y comunistas. Lo que veo muy difícil es que seamos capaces de llegar con un candidato único, eso hay que tenerlo claro. El tema está en cómo nos vamos a definir para la segunda vuelta. Ahí tiene que estar el gran acuerdo, que no puede ser solo electoral, debe ser programático.