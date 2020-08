Hernán Larraín y dichos de subsecretaria Bown: “Desde el punto de vista del gobierno, quien se relaciona con los tribunales, el Poder Judicial, es el Ministerio de Justicia”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió esta jornada a los dichos de la subsecretaria de la Niñez -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social-, Carol Bown, en relación a la libertad condicional otorgada en 2016 al principal sospechoso del caso Ámbar, Hugo Bustamante. Y aseguró que es la cartera que él lidera la que se relaciona con los tribunales y el Poder Judicial.

Bown se sumó le viernes pasado a las críticas surgidas contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la comisión que permitió que el presunto autor del crimen de Ámbar, Hugo Bustamante, pudiera salir de prisión.

“Tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez que, por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad”, sostuvo la subsecretaria.

Palabras que se contrastaron con las dichas más temprano ese mismo día por el titular de Justicia, quien señaló que “los jueces en ese minuto operaron bajo las reglas del juego vigentes”.

Controversia que se da en el marco de la acusación constitucional que diputados de Chile Vamos buscan impulsar en contra de la jueza Donoso.

Esta jornada, durante la Comisión de Constitución del Senado, Larraín se refirió a los dichos de Bown.

“Desde el punto de vista del gobierno, quien se relaciona con los tribunales de Justicia, con el Poder Judicial, es este ministerio. Y este ministerio respeta plena y absolutamente la separación de los poderes y las determinaciones que los jueces hacen en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo el ministro de Justicia.

Para agregar que “no haremos comentarios específicos de lo que un magistrado quiera hacer, por el contrario respetamos las decisiones que adopten los tribunales de justicia”.

El presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso de Urresti (PS), también se refirió al tema y criticó a Bown.

“Me parecen inadmisibles (los dichos de Bown), si bien no es de su ministerio esta subsecretaria, pero me parecen graves, me parecen desproporcionadas, que atentan contra el principio de la independencia, no son correctas de parte de un subsecretario de Estado. Es grave lo que ahí se señala”, afirmó.

Mientras que su par, Ximena Rincón, en la misma línea indicó que las declaraciones de Bown serán analizadas el jueves en la Comisión de Infancia de la Cámara Alta “porque no nos parece que correspondan las expresiones que ha vertido la subsecretaria de la Niñez en un tema tan delicado y además inmiscuyéndose y haciendo afirmaciones que no corresponden”.