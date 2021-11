Hospital San Juan de Dios desmiente a diputado Macaya tras acusar a Izkia Siches de incumplir pago de beca del Estado: “La especialista ha dado cumplimiento a la jornada laboral”

Tras recibir varias consultas por parte de medios de comunicación, el Hospital Juan de Dios tuvo que salir al paso de las declaraciones emitidas la noche del domingo por el diputado Javier Macaya (UDI), quien afirmó que “Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, tiene pendiente de pago una beca en el Hospital San José, pidió incluso un pronunciamiento de Contraloría, y ella debiera también, como funcionaria pública, devolver esa beca”, dijo el presidente gremialista en Tolerancia Cero.

Aseveraciones que fueron inmediatamente desmentidas por la aludida, quien recientemente asumió como jefa de campaña de Gabriel Boric, diputado y candidato a la presidencia por el pacto Apruebo Dignidad. “Quiero ser muy clara, lamento las mentiras del señor Macaya. Tengo un compromiso con el sector publico, no tengo ningún problema en trabajar en él. (...) Intentar implantar estas ideas me parece de una bajeza máxima y no puedo más que rechazarla. Me golpea mucho que lo hagan hacia a mí”, dijo Siches esta mañana en conversación con Radio Concierto.

Explicaciones que en horas de esta tarde fueron respaldadas por el Hospital San Juan de Dios, donde la profesional de la salud se desempeña. “La Dra. Siches se encuentra actualmente contratada con 22 hrs. semanales en nuestro Hospital”, comenzó el documento.

“La profesional realizó su formación de especialista en Medicina Interna a través del programa Formación de Especialistas en la Atención Primaria de Salud (FOREAPS), concluyéndolo el año 2017. El 1 de enero de 2018 dio inicio a su periodo asistencial obligatorio (PAO), correspondiente a 3 años de devolución en jornada de 44 hrs. semanales, según lo establece el convenio firmado para ello”, continuó detallando la institución.

“En agosto de 2018 la Dra. Siches realiza una solicitud de reducción de su jornada laboral a 22 hrs. semanales, con extensión del período asistencial obligatorio por el tiempo proporcional restante. El HSJD eleva el requerimiento al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, siendo autorizado por su Director a contar del 22 de agosto de 2018″, explicó sobre su actual jornada reducida semanalmente pero prologada en el tiempo para dar cumplimiento al pago de la beca.

“La especialista ha dado cumplimiento a la jornada laboral establecida en su convenio en las dependencias del Hospital San Juan de Dios. Actualmente se encuentra haciendo uso de su feriado legal, según lo establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios públicos”, concluye, coincidiendo con la información proporcionada por la misma Siches.

“Yo no le pedí al director del Hospital que consultara a la Contraloría, además que queda muy mal. Y yo no tenía ningún interés, y sé que para ser dirigente gremial hay que estar donde las papas queman, uno tiene que estar trabajando en el hospital, jamás pediría eso, menos la convalidación”, explicó Siches a Radios Concierto.

“Lo que sí, yo originalmente ingresé a un programa que duraba seis años, después eso se modificó con una devolución, pero me mantuve en el hospital, me encanta mi trabajo, me encantan mi equipo. Pero ellos han dicho que yo no estoy trabajando, yo estoy en mi periodo postnatal y luego con mis vacaciones acumuladas para estar con mi hija. Me parece una bajeza”, afirmó.

Ahora, respecto a un eventual cargo en el Ministerio de Salud, Izkia Siches fue cautelosa. “Uno puede configurar algunos tiempos, pero no sé si voy a asumir un rol como el Minsal, estoy disponible, pero jamás voy a transgredir la normativa, porque esa es parte de los cimientos como parte de este movimiento, mantener una línea ética”, sentenció.