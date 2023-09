Hutt defiende inasistencia de Evópoli a conmemoración de los 50 años del golpe: “No fue el acto de unidad que nosotros habríamos esperado”

La mañana de este martes la presidenta de Evópoli y consejera constitucional, Gloria Hutt, abordó el rol de su partido y sector en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, efectuado el 11 de septiembre de 1973. Para recordar el hecho histórico, desde el Ejecutivo impulsaron una serie de actividades, una de ellas contemplaba un acto en La Moneda denominado Democracia Siempre, al cual Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) fue invitado, pero que, sin embargo, tomaron la decisión de no asistir.

Bajo ese escenario, esta mañana, en conversación con Radio Agricultura, la timonel fue consultada por su visión de lo ocurrido en la antesala del acto y en la ceremonia misma.

Al respecto, Hutt aseguró que “se confirmó lo que nosotros suponíamos que iba a ser y de lo que nunca tuvimos la información completa. Fue un acto de reivindicación de las víctimas, lo que me parece que es muy humano, pero no fue el acto de unidad que nosotros habríamos esperado”.

“Quedó muy claro que el gobierno tiene un postura, una visión y tenemos que seguir haciendo intentos por tener puntos de encuentros más claros”, manifestó la presidenta de Evópoli.

11 Septiembre 2023. El Presidente Gabriel Boric junto a Presidentes de Latinoamérica , autoridades, Ministros de Estado e invitados encabezaron la conmemoración de los Ceremonia 50 años del Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973. Foto: Andrés Pérez.

Hutt además, fue consultada por su visión del clima político previo a la conmemoración, el cual, de acuerdo a varias figuras políticas -incluyendo los exmandatarios Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- estaba crispado e incluso algunos señalaban que se evidenciaban “retrocesos”.

“Yo coincido con los que dicen que este año hubo retrocesos, se polarizó mucho más la conversación, se instaló una interpretación única que no permitió una conversación más amplia, que es la que el país necesita”, aseveró Hutt.

En ese sentido, explicó que cuando Chile Vamos se reunió con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, en el marco de la tanda de encuentros que sostuvo el Mandatario con diferentes partidos para tratar temas como la reforma tributaria; ellos le habrían pedido al jefe de Estado “que él pusiera el tono” de la conmemoración de los 50 años.

En esa línea, señaló que el Mandatario en una invitación inicial, les solicitó firmar el acuerdo por la democracia en el acto de conmemoración efectuado ayer en La Moneda. Sin embargo, ante la negativa de los partidos de oposición, Hutt aseguró que el jefe de Estado les ofreció otra alternativa, la cual “realmente no habíamos terminado de discutirla y el Presidente hizo un anuncio público diciendo que nos habíamos negado. Yo por lo menos, nunca hablé con él para darle una respuesta”, afirmó.

“Nosotros y todo Chile Vamos mantenemos el espíritu de conversación, de abrirnos, pero aquí hubo también unos problemas de rigor, de pulcritud en la programación. Nunca nos hemos negado y no discrepamos del contenido del documento, pero la invitación era firmarlo en el acto de ayer, en que incluso el presidente Lagos fue pifiado. Imagínate hubiésemos estado los tres (presidentes de Chile Vamos) sentados ahí . Uno está disponible para colaborar, pero no para este tipo de hostilidades. Eso es lo que nosotros advertimos y, finalmente, no se revolvió”, aseveró.

Hutt y declaración de la UDI

En la misma entrevista radial, la consejera constitucional también se refirió a la declaración pública que emitió la UDI en ocasión de los 50 años del Golpe de Estado. Entre los ocho puntos que el partido decidió remarcar, el más controvertido es el número cinco, que expresa que “entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable”.

“Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 marcaron y seguirán marcando de manera decisiva la historia de Chile. Ello exige una profunda y permanente reflexión en torno a sus causas, su significado y sus consecuencias políticas para Chile”, reza el texto.

Al respecto, Hutt manifestó que “cuando la UDI dice legítimamente hubo causas, se hace toda la cadena y se dice que cuando uno se enfoca en analizar las causas, justifica el golpe y después la violación a los derechos humanos. Esa cadena es venenosa”, aseveró. “Es muy difícil de compensar, de reparar y pone la carga sobre un sector, y claramente, no es un llamado a la unidad ni a la conversación abierta y tranquila, que es lo que necesitamos resolver como país”, señaló.

La timonel de Evópoli ya había manifestado su postura ante el hecho histórico, de hecho el lunes, en conversación con Radio Infinita, dijo que el Golpe de Estado contra el expresidente Salvador Allende se podía haber evitado.

“Yo, por lo menos ahora que soy parte más activa del sistema político, creo que sí era evitable, porque el sistema político pudo hacer más”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Tengo la impresión de que cuando se supone que las cosas se van a arreglar por su propia dinámica, se dejan de hacer cosas, y eso es lo que no nos puede pasar”.