“Importante esfuerzo unitario” y “patético y vergonzoso”: las reacciones parlamentarias tras la aprobación de la acusación constitucional contra Piñera

Esta mañana y tras más de 21 horas, la Cámara de Diputados con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones aprobó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Tras la extensa sesión parlamentaria, los diputados, tanto de oposición como de oficialismo, se refirieron a la acusación y al futuro de la misma.

El diputado Jaime Naranjo (PS) luego de exponer los argumentos por más de 15 horas, puntualizó que “Le hemos dado un mensaje de esperanza y fe a todos los chilenos, que se puede construir un país mucho mejor. Que es posible que el día de mañana tengamos un presidente que sea un ejemplo para todos los chilenos”.

“Nosotros, desde que presentamos la acusación constitucional, actuamos con la absoluta convicción de que la íbamos a aprobar, porque estaban todas las fuerzas de oposición unidas para enfrentar y abordar esta situación”, agregó.

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson, quien ingresó a la Sala a la 1.22 tras cumplir su cuarentena preventiva, dijo que “nosotros al menos acá hemos aprobado y hemos cumplido con nuestra parte. Hubo un esfuerzo unitario bastante importante y bastante inédito para poder demostrar que no da lo mismo cuales son los límites que transgrede la primera magistratura del país. Hoy se hace un paso importante para aquello que siempre parecía lógico: que las personas que tenían mucho poder, que ostentaban un cargo por ejemplo el de la Presidencia de la República y que además siendo una de las fortunas más grandes del país nunca les pasa nada cuando transgreden los límites”.

En la vereda de enfrente, el diputado Ramón Barros (UDI), aseguró que “todos sabemos que la acusación constitucional no va a prosperar en el Senado por cuanto requiere dos tercios y la oposición no tiene dos tercios. Por lo tanto el primer llamado es a la tranquilidad del país, el Presidente va a seguir gobernando más allá de lo que quieren algunos”.

En tanto, Diego Schalper (RN) dijo que “acá hay una mayoría de oposición, esa es la realidad del Congreso. Lo que uno esperaría en decisiones como esta es que la oposición que no actúe de la manera como lo ha hecho hoy día, que es con un nivel de revanchismo simplemente increíble”.

“Es muy duro lo que pasó hoy, pero sabemos que no tiene mucha fuerza para pasar al Senado. En estas casi 24 horas me ha tocado presenciar lo más patético y vergonzoso en estos casi 4 años. Lo que hizo el diputado Naranjo en una alocución de 14 horas, donde no había conexión de una palabra con otra, leyendo sentencias de tribunales ambientales, 6 veces la norma de probidad y repitiendo los mismos papeles. Fue bastante patético y vergonzoso y contrasta con lo que hizo el abogado del Presidente Piñera, quien explicó con lujo de detalles en 5 horas por qué la acusación no procedía”, dijo Sebastián Torrealba (RN).

Refiriéndose a la situación del diputado Jorge Sabag, quien en la tarde se había realizado un examen de PCR y tenía el resultado pendiente, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) señaló: “Vemos a diputados que entran saltándose todas las medidas sanitarias, con un PCR pendiente, que no respetan a la Seremi de Salud, que no respetan lo que respetan todos los chilenos, o sea, una desigualdad absoluta ante la ley, privilegiados que están por sobre la ley”.

“Esta es una jugada política, no tiene ningún objetivo, y finalmente, ad portas de la elección, lo que busca es traer incertidumbre. Ya sé lo que han querido siempre, sacar a un Presidente de la República por la ventana y no respetar la voluntad del pueblo. El pueblo eligió al Presidente Sebastián Piñera hasta marzo del 2022″, agregó Fuenzalida.

En tanto, el senador Jorge Pizarro (DC), en radio Universo, señaló que el hecho es “inédito para nuestro país, creo que nunca habíamos tenido una acusación constitucional contra un Presidente que fue aprobada por la Cámara. Ya se le había hecho una, pero no tuvo respaldo, y hoy yo creo que esa acusación constitucional es resultado también de la polarización en el país que es muy negativa para la democracia. Cuando las cosas se colocan en blanco y negro, sin matices, se dan estas situaciones inéditas. Lo que se da en la Cámara tiene que ver con un proceso de deterioro de la gestión gubernamental, pero ya veremos los antecedentes en el Senado. Nos toca actuar como jueces y escucharemos los argumentos que nos planteen los diputados que vengan”.