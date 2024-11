“Imputaciones al límite de la injuria”: Cordero responde a diputada Barchiesi tras acusar “plan de silencio” en caso Monsalve

Un duro cruce se produjo este miércoles entre la diputada Chiaria Barchiesi (Partido Republicano) y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, en el marco de una sesión de la comisión de Mujer de la Cámara de Diputados para tratar el caso de Manuel Monsalve.

En la instancia, la parlamentaria de oposición acusó que desde La Moneda ha habido un “pacto de silencio” en torno a la crisis desatada tras la denuncia de violación en contra del exsubsecretario, presentada por una asesora de la repartición.

“Hay varias inconsistencias en las vocerías que se han dado últimamente por personeros de La Moneda, de partida la tremenda diferencia entre el punto de prensa del Presidente (Gabriel) Boric a la declaración que dio ante Fiscalía”, planteó.

Así mismo, acusó que el Mandatario “en un principio minimizó la situación y luego al parecer conocía todos los detalles” y que “demoró en creerle a la víctima, solo le faltó decir que “curao no valía” en el punto de prensa”.

“Es bien insólito y espero que seamos objetivos en este anuncio. Mintieron y mintió mucho al decir que solo la ministra (Carolina) Tohá y él mismo sabían dos días antes de que lo publicara La Segunda, pero resulta que ahora había once asesores cercanos a Boric que sabían. Lo que se ve aquí es un plan de silencio”, expresó.

La respuesta de Cordero, que se encontraba en la instancia acompañando a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, no se hizo esperar.

“Ella ha formulado tres cuestiones que en mi condición de autoridad me es imposible pasarla por alto. La ha imputado el Presidente de la República mentiras, ha hecho referencia a un plan o pacto de silencio y se ha referido explícitamente a ocultamiento de información”, retrucó.

Y luego agregó: “Yo logro entender que estemos en una comisión que tiene una evaluación política, sin embargo las afirmaciones contenidas en base a hechos que no se compadecen como tal están en el límite de la injuria”.

El subsecretario de Interior, Luis Cordero. FOTO: DEDVI MISSENE.

“Esas declaraciones dejan de ser políticas y están en el límite de la injuria. Tener un pacto de silencio es en rigor, tener conocimiento de un hecho respecto al cual se realiza en un conjunto de acciones con el propósito deliberado de que no se investiguen. Y que las personas que son responsables no reciban sanción. Es decir, el pacto de silencio está estrictamente vinculado a la impunidad”, apuntó.

Poco después, en los pasillos del Congreso Nacional, Cordero abordó ante la prensa dicho cruce: “No se pueden ocupar las instancias parlamentarias, donde la deliberación es política, para hacer imputaciones que están en el límite de la injuria”.

“A mí me parece que el debate político es legítimo, está dentro de las controversias en las cuales se construye la política cotidianamente, pero hay que tener cuidado con ocupar, así como ocupar el código penal para hacer la política es una muy mala fórmula, ocupar expresiones de ese tipo que salen de los rangos generalmente aceptados y que rozan el límite de la injuria creo que no es una manera razonable, aún en debates que me parecen que deben ser ásperos”, cerró.