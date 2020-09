Insulza: "Naturalmente quisiéramos una unidad de toda la izquierda, pero eso no significa que tengamos que andar persiguiendo al Frente Amplio”

El senador José Miguel Insulza abordó este martes su renuncia a la vicepresidencia del Partido Socialista, dada a conocer ayer a La Tercera.

En conversación con radios Concierto y Cooperativa, el legislador abordó los motivos de su decisión, la relación con la oposición y su disponibilidad para asumir una candidatura presidencial.

Críticas internas

El legislador sostuvo en Radio Cooperativa que “simpatía por el Partido Socialista hay, pero a mucha gente no le gusta la forma en que el partido actúa porque actúa de manera muy interna. Fundamentalmente, parece que las batallas internas, a qué tendencia, a qué sección o a qué fracción pertenece sea más importante que la pertenencia al partido".

“Se gasta mucho tiempo en eso y, al mismo tiempo, está esta cosa -a mi juicio- equivocada de andar buscando una alianza casi con desesperación”, reflexionó.

Relación con el FA

En conversación con Radio Cooperativa, el legislador sostuvo que el PS “tiene una buena relación con la DC y el PR, y naturalmente quisiéramos una unidad de toda la izquierda, pero eso no significa que tengamos que andar persiguiendo, por ejemplo, al Frente Amplio, que ha demostrado millones de veces que no quiere estar con nosotros”.

A su juicio, el partido está “actuando como grupo de minoría en circunstancia que somos fuerza de mayoría; estamos ofreciéndonos para ser comparsa, que es lo peor”.

En este sentido, reconoció que “la gran diferencia en esta oposición es que no tiene un proyecto común, salvo las ganas de ganar las elecciones; nosotros ya deberíamos estar discutiendo".

Carrera presidencial

Consultado en Radio Concierto por la carrera presidencial y la eventual candidatura del senador Carlos Montes, Insulza sostuvo que el legislador "ha estado en esto desde el principio. Ha sido muy buen parlamentario desde 1990. Tiene todo el derecho a postular. No lo cuestionaría”.

Insulza dijo ayer a La Tercera que “no le parecía bien” que el presidente del PS, Alvaro Elizalde, comenzara a promover una candidatura, ya que se había acordado que esto comenzaría después del plebiscito del 25 de octubre.

En esta línea, sostuvo que él ya manifestó que "estaba disponible. Pero ese proceso (de elegir presidenciable del partido) está en marcha. No sé si estamos atrasados porque la pandemia ha cambiado las cosas”.

“¿Quiero ir? No lo he decidido. Siempre he estado disponible, pero tengo que ver”, agregó el exministro.