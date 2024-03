Ir o no la reelección en Providencia: sube presión para que Matthei tome una decisión

“El presidente de Renovación Nacional tiene muy buena intuición, efectivamente es una posibilidad que está pensando la alcaldesa Matthei”. Con esas palabras la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, respondió este lunes a las consultas sobre el emplazamiento que hizo el timonel de RN, Rodrigo Galilea, a la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

En entrevista con El Mercurio, el legislador dijo que “creo que es más conveniente que Matthei se concentre en la presidencial y no repostule a Providencia”. De esta forma el timonel del partido se hizo parte de una serie de emplazamientos que han comenzado a tomar forma en la derecha durante el último tiempo: que Matthei no debería volver a buscar un tercer periodo en el sillón municipal, para, de esta manera, ahorrarse una serie de críticas que se podrían generar.

En Chile Vamos dicen que si Matthei es reelecta como alcaldesa comenzará su nuevo periodo en mayo de 2025, pero luego deberá competir en las presidenciales que son a finales de ese mismo año. En caso de ganar, deberá dejar el cargo antes del 11 de marzo de 2026, lo que sería interpretado como que está dejando de lado a los electores que la escogieron.

Asimismo, creen que también reflotarían críticas respecto de que Matthei esté dejando de lado sus labores en el municipio, por estar pendiente de la carrera presidencial.

En el Partido Republicano de José Antonio Kast fueron los primeros en levantar las alertas. Así lo hizo el jefe de campaña de los republicanos, Martín Arrau, en una entrevista con La Tercera el pasado 3 de febrero. “Nosotros no presentaríamos candidatos que, en la eventualidad de ser electos, vayan a renunciar”, dijo.

Un ruido al que luego se han ido sumando más referentes. Y es que la alcaldesa todavía no ha zanjado públicamente qué hará, y ha dicho que es una decisión que debe adoptar juntos a los partidos políticos, pero que falta tiempo por definirla. En la UDI, en tanto, han dicho que ésta es una decisión que le compete a la alcaldesa y que ella es quien debe zanjarla.

Hoffmann, de hecho, recalcó que “es una decisión absolutamente personal de ella, nosotros estamos en permanente contacto desde la UDI, vamos a respetar su decisión, ser alcaldesa le apasiona muchísimo, le gusta, pero también siente la responsabilidad que le dan las encuestas, los respaldos de los distintos partidos políticos de ser una eventual candidata presidencial. (...). Vamos a ser muy respetuosos de la decisión que defina tomar que no tengo duda que será dentro de las próximas semanas”.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea.

En el Palacio Falabella recalcan que no están apurados en tomar la decisión, y que la alcaldesa todavía no tiene fecha para zanjar el tema. En la misma línea, recalcan que ha habido conversaciones sobre el asunto con los partidos.

Con todo, dentro de la jornada continuaron las presiones hacia Matthei. La vicepresidenta de RN, la diputada Ximena Ossandón, sostuvo que “por un tema de transparencia y también de fidelidad a su gente, debe hacer lo mismo que hizo Lavín. Y dedicarse de lleno a su campaña”. Esto, en referencia a que en 2021 el entonces candidato de la UDI, Joaquín Lavín, no repostuló para ser alcalde de Las Condes, pues iba a disputar la elección presidencial.

En algunos grupos de WhatsApp de RN, según comentaron algunas fuentes del partido, apoyaron a Galilea.

De todas formas, hubo críticas y un debate interno en el sector. El diagnóstico que hacen en la UDI es que en realidad las intenciones de Galilea son disputarle el cupo a la UDI en Providencia.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida -uno de los cercanos a Matthei- recalcó que “son temas que no hay que adelantar, se adelantó el presidente de RN. Hoy día pone sobre el tapete que es una decisión que hay que revisar bien y no adelantarse. No hay que cometer errores que se dieron en el pasado”.

En RN la diputada Camila Flores -también cercana a Matthei- recalcó que “la decisión respecto de si la alcaldesa Matthei se presenta o no a la reelección es una decisión que ella tiene que tomar en su fuero más interno y profundo. No me parece a mí que son los dirigentes de los partidos políticos quienes tienen que pautearla en su actuar”.

El secretario general de Evópoli, Juan Carlos González, por su parte, sostuvo que “consideramos muy anticipado el debate presidencial (...). Su decisión de repostular o no en Providencia será en su minuto y depende de ella y de su partido”.

A eso también se han sumado algunos comentarios en la derecha de que luego del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, Matthei debiera elevar el estándar para dar el ejemplo como líder de la coalición.