Izkia Siches: “Fue un error haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales”

“Estoy a disposición de lo que el presidente electo disponga para mí”. Con estas palabras, la jefa de campaña de Gabriel Boric y extitular del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, respondió a los cuestionamientos existentes en torno a si ella liderará el Ministerio de Salud en el futuro gobierno.

Es su paso por el gremio, su expertise en la pandemia y la cercanía que tiene con el -todavía- parlamentario magallánico los factores que la postulan a ser la sucesora de Enrique Paris.

En ese contexto, evidenció su preocupación ante los pronósticos que se avecinan respecto al Covid-19, donde se estima que el país podría llegar a los 6 mil casos diarios hacia fines de enero, y aumentar considerablemente para el mes de marzo.

Ante aquello, Siches declaró en el programa Estado Nacional que “algo que estaba en nuestro programa era hacer lo mismo que le recomendamos al Presidente Sebastián Piñera cuando estaba en mi antiguo rol como presidenta del Colegio Médico, que la pandemia no puede ser ni de gobierno ni de oposición y hay que tener instancias de diálogo y de participación que permitan mantener a algunos de los expertos, como por ejemplo a un consejo asesor u otras aristas o participantes que permitan dar algún grado de continuidad a las medidas y también lo ha dicho el presidente electo que han tenido éxito, como el proceso de vacunación, la expansión de camas críticas, pero vamos a tener que parar algunas alertas en torno a lo que puede ser la trazabilidad a medida que esta se pueda mantener y el fortalecimiento de la red de forma transversal”.

En torno a si habría que decretar mayores restricciones para la llegada de viajeros, ante el alza de casos de la variante ómicron, enfatizó que “tenemos que ser cautelosos e intentar mantener algunas medidas de control”.

“Casi el 90% de los grupos y de las variantes que han ingresado a nuestro país están en el contexto de viajeros, por eso es que las personas que ya salieron del país tienen que entender que en toda Latinoamérica y que también en muchos otros países del mundo está golpeando muy fuertemente y son en ese contexto de viajes donde están ingresando la mayor cantidad de nuevos casos y cada uno de esos casos que llega produce una cascada de contagios que podemos intentar contener de forma más expedita”, postuló.

“Fue un error haber retirado las cuarentenas en los viajes internacionales”

En este aspecto, la expresidenta del Colmed fue tajante al señalar que “personalmente, me parece que fue un error haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales”, para lo cual sostuvo que pedirá al grupo de expertos que ha mantenido el gobierno que se puedan evaluar algunas medidas más restrictivas, calificando como un retroceso el tema de los controles fronterizos.

A la vez, precisó que el hecho de sólo exigir un PCR negativo para ingresar a Chile, “lamentablemente es una fotografía de un instante y no nos da las garantías de que, en los días sucesivos, y sobre todo en este contexto de una variable tan contagiosa, que está golpeando a muchos países latinoamericanos, podamos evaluarlo. Me parece que es un tanto riesgoso, pero no sería mía la última palabra, sino más bien le propondría al presidente electo que lo evaluara con los expertos y de lo que he podido escuchar en las últimas semanas es que eso requiere una reevaluación sin duda. (Las cuarentenas para los viajeros) creo que es una medida a considerar”.

Consultada respecto a si es que llegase a ser designada ministra mantendría en su cargo a la exsubsecretaria Paula Daza, o al médico asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, Rafael Araos, Siches recalcó que “le sugeriría al presidente electo crear una suerte de consejo asesor que incorporara a alguna de las personas que se han mencionado. Me parece que son personas que han hecho un trabajo de gran nivel y además han mantenido un ánimo de diálogo y de colaboración de forma continua con las cuales yo no tengo ninguna dificultad en conversar”.

“Es importantísimo volver a las clases presenciales”

Consultada por el instructivo del Ministerio de Educación que establece que a partir de marzo las clases presenciales sean obligatorias, la jefa de campaña de Boric explicó que “es importantísimo volver a las clases presenciales, pero esto lamentablemente no ocurre por decreto, sino más bien, ocurre estableciendo las condiciones materiales para que las aulas puedan funcionar, y también teniendo protocolos muy claros que los dijimos en marzo de 2021, para ver qué vamos a hacer frente a los brotes que puedan existir en los distintos centros escolares”.

“Me parece de suma importancia poder conversar con los profesores y todas las comunidades educativas porque debemos y tenemos la responsabilidad de volver a las aulas, sobre todo en los colegios públicos que han sido rezagados en los últimos años. Tenemos una gran deuda educativa y es importante conversar con las comunidades, establecer protocolos, vamos a tener brotes lo más probablemente, pero necesitamos encontrar mecanismos para abordarlos, y que los niños más vulnerables no sean los que sigan retrasados en sus procesos educativos”, complementó.

Futuro gabinete

La doctora espera que para la segunda quincena de enero se conozcan anuncios concretos en torno al futuro gabinete, y no quiso adelantar eventuales nombres para liderar las secretarías de Estado.

En relación a los nombres que se barajan para asumir las resistidas carteras de Economía o Hacienda, como Andrea Repetto, Roberto Zahler o Carlos Montes, y al rechazo por parte de estos en participar en los mencionados ministerios, Siches argumentó que “los sectores económicos pueden respirar tranquilos porque va a ser un gobierno de suma responsabilidad tanto con el tema fiscal como en la mirada de progreso que tenemos para el país (…) Es importante que todas las personas que tienen la expertise técnica, hoy en un momento donde nuestro país requiere la colaboración de todos y todas, creo que hay que estar disponible para estos pasos”.

En tanto, respondiendo a si existiese la posibilidad de ver a algún DC en el gabinete, sostuvo que “esta es una opinión muy personal que quizás no representa al presidente electo, pero creo que nadie sobra. Yo estoy muy disponible a cruzar el río, conversar con sectores que el día de mañana podrían ser oposición al gobierno, porque me parece que el proyecto que encarna Gabriel Boric es un proyecto de Chile que para mí es del sentido común, que le hace bien al país y nos permite avanzar en algunos derechos”.

Coordinadora Arauco Malleco

El pasado 28 de diciembre, desde la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se emitió un comunicado haciendo un llamado a “reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando”. Al respecto, el presidente electo insistió en la apertura al diálogo, indicando que “vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición”.

Bajo este contexto, Siches coincidió en que “es muy relevante poder profundizar el diálogo y creo que el conflicto en La Araucanía es muy complejo. Lamentablemente las soluciones y medidas del actual gobierno no han rendido fruto y hemos estado conversando con algunos expertos que han asesorado internacionalmente, donde nos han señalado que el diálogo es solo para valientes y mi invitación sería a todas las comunidades de La Araucanía, tanto a las víctimas de la violencia, a las policías, a Carabineros, a la gente de la industria, que lo han pasado tan mal, a abrir nuevamente algunas ventanas de diálogo y de oportunidad de poder dialogar”.

En relación con los gestos de desprecio evocados desde la organización, donde aseguraban que Boric pertenece a una “izquierda hippie y progre”, la expresidenta del Colmed desestimó esta descalificación que se le hizo al sector, acotando que “tenemos el desafío de hacernos cargo de que el estado de derecho en nuestro país impere y que las personas que viven en la zona de La Araucanía se sientan que viven en paz”.

El pago de la beca

Finalmente, consultada en el caso de que llegase a ser nombrada ministra de Salud, si es que podría compatibilizar el pago de su beca de especialidad, que le implicaría trabajar media jornada en un hospital público, Siches aclaró que existe una normativa que permitiría postergar el proceso para luego retomarlo en el policlínico de Infectología del Hospital San Juan de Dios, asegurando que “volvería sin problema a mi hospital porque me encanta trabajar ahí”.

“Sin duda (en el caso de ser nombrada ministra) tendría que suspenderlo y completar mi periodo asistencial obligatorio con posterioridad, pero eso va a depender de las definiciones que tome el Presidente electo y me parece que no hay que adelantarse. Pero existe en la legalidad vigente, para todos los médicos y médicas becarios que están cumpliendo con su periodo asistencial obligatorio, la opción de su postergación en razones evidentes en las cuáles se incorpora alguna nominación en torno a cargos de alta responsabilidad como podría ser la asignación de un ministerio o una subsecretaría”, sentenció.