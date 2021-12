Boric tras declaración de la CAM: “Vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz”

“Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición”.

Con esas palabras, el Presidente electo, Gabriel Boric, abordó este viernes la declaración difundida y realizada por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) el pasado 28 de diciembre.

La organización compartió un comunicado en la que le hicieron un llamado “a nuestro pueblo Mapuche rebelde” a “seguir resistiendo” y a “reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando”.

Tras esas declaraciones, el también diputado por Magallanes insistió en el diálogo y aseguró que, cuando inicie su próximo periodo presidencial, conversarán “con todos quienes quieran retomar la paz”. Sin embargo, puntualizó en “ser muy cuidadosos en esto”.

“Lo que pido es que también seamos todos cuidadosos, porque es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación mapuche o las víctimas de atentados o de violencia”, agregó.

En esa línea, solicitó que “en esto no especulemos, no le subamos el volumen a polémicas, no busquemos cómo pisar palito. Vamos a ser muy cuidadosos para tener un buen resultado durante nuestro gobierno”.

“Diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”

Previo a que el Mandatario electo se refiriera a la declaración difundida por la CAM, desde su equipo ya se habían pronunciado y en una línea similar.

Luego de conocerse el comunicado de la organización, la exjefa de campaña de Boric, Izkia Siches, aseguró que para abordar el conflicto en La Araucanía se debía apelar al diálogo.

“Esperamos que haya un diálogo muy profundo. Me tocó visitar La Araucanía. Creo que tenemos que hacer un trabajo público y diálogo”, señaló y puntualizó: “Diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”.

Las declaraciones de la expresidenta del Colegio Médico (Colmed) recibieron críticas desde el oficialismo, pero fueron respaldadas por el coordinador político del equipo de Boric, Giorgio Jackson.

El también diputado de Revolución Democrática (RD) reafirmó la disposición de integrar en una mesa de diálogo para abordar y solucionar el conflicto a quienes busquen “avanzar en paz”.

“Vamos a invitar a una mesa de conversación -una vez que asumamos como gobierno y cuando tengamos ya establecido un plan de trabajo- a todas las organizaciones y personas que desde la sociedad civil, desde las distintas comunidades, quieran avanzar en paz duradera en la región”, declaró el parlamentario, e insistió en que se van a “tender puentes de diálogo” con todas las personas y grupos que cumplan con esa condición.