Jara y disponibilidad para ser candidata presidencial del PC: “Me voy a sumar a lo que se defina”

En una entrevista radial la mañana de este miércoles, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), volvió a abordar la posibilidad de convertirse en la abanderada presidencial del Partido Comunista de cara a las primarias del oficialismo.

Hasta ahora, la secretaria de Estado ha optado por mantener cautela ante la opción de convertirse en la candidata de la colectividad liderada por Lautaro Carmona, lo que la obligaría a dejar el gabinete del Presidente Gabriel Boric en medio de la implementación de la reforma de pensiones.

Cada vez que se le ha preguntado, de hecho, la respuesta de la ministra da cuenta de aquello, reafirmando que es la labor a la que está abocada por estos días. Esto, pese a que la decisión presidencial del PC hoy se concentra en el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y en la propia Jara.

En diálogo con Radio Universidad de Chile, en esta jornada la titular del Trabajo entregó esa misma contestación al ser inquirida por su disponibilidad para iniciar una carrera presidencial.

“Yo estoy cumpliendo una responsabilidad en la cual el Presidente tuve el honor que me nombrara y mi partido me propusiera. Y estoy concentrada en la implementación de la reforma, que aunque algunos piensen que al aprobarse estamos listos, requiere crear una institucionalidad importante”, retrucó.

Con todo, Jara sostuvo que “el debate de los partidos, en mi partido en particular, se va a dar en el pleno de su comité central”.

“Yo soy integrante de ese colectivo y me voy a manifestar ahí en mi opinión, y me voy a sumar a lo que, en base a nuestros principios, se defina como la mayoría o el centralismo democrático, y me voy a sumar a aquello”, remarcó.

Esa definición del Partido Comunista fue postergada una semana. Inicialmente sería este sábado 15 de marzo, pero en la colectividad se decidió que el comité central resolverá el próximo sábado 22 de marzo.

Ante esto, la secretaria de Estado apuntó que “el debate externo en la cultura propia de las y los comunistas no se da o no se debiera dar. Algunos a lo mejor han pasado ese espacio, pero no en mi caso”.

16/12/2024 - JEANNETTE JARA MINISTRA DEL TRABAJO - Mario Tellez / La Tercera

En la jornada de ayer martes, en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del gobierno, Jara también había sido consultada por esta posibilidad, a lo que respondió: “Yo estoy preocupada de trabajar junto con el ministro Marcel en la implementación de la reforma a las pensiones y, como señalaba, en fortalecer el empleo y reducir la informalidad. Esas son las cosas que me preocupan y que me ocupan. Sobre las discusiones que den los partidos políticos, cuando esas discusiones recién se produzcan, seguramente voy a poder pronunciarme, pero antes sería muy hipotético, en un escenario que, ni siquiera todavía, ha ocurrido”, remarcó.

En radio Usach, también en la tarde de ayer, en tanto, dijo: “Yo sé que cuesta que lo crean, pero yo soy de una cultura política en la que al revés, los cargos no están para que como que uno los haga como carrera profesional, sino que al revés, yo estoy al servicio de lo que se defina. Y si eso sigue siendo así, seguiré la tarea del Ministerio del Trabajo, créame que voy a estar feliz, sobre todo implementando la reforma”.

Para luego reforzar: “Me encantaría poder implementar la reforma realmente. Y además, me gustaría seguir acompañando al Presidente. Claro que eso, hasta que él decida”.