Jefa de bancada de diputados RN arremete contra un eventual retiro del fondo previsional: “No tiene piso, no tiene ninguna base”

La jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, abordó este lunes la posibilidad de un eventual nuevo retiro del fondo de pensiones.

Y es que dado a que la veda legislativa al proyecto ya llegó a su fin, los parlamentarios ya pueden presentar iniciativas de esta índole. De hecho, desde la bancada del PPD e independientes advirtieron que si no se sacaba adelante la reforma de pensiones, impulsarán un nuevo retiro.

En ese sentido, en conversación con Radio Pauta, la diputada señaló que “si hay una reforma que es importante es la previsional, entonces bajo ninguna lógica debería avanzar bajo las amenazas”.

En esa línea, desestimó un avance de un retiro del fondo previsional en el Congreso. “El séptimo retiro hoy día no tiene piso, no tiene ninguna base”, aseguró.

“Hoy la gente entiende cuáles fueron los daños de los retiros anteriores, la gente vivió la inflación y muchos vieron que sus pensiones se habían reducido. Hoy la gente es menos ignorante que antes, la gente sabe hoy que los retiros no son inocuos”, agregó.

Para cerrar el tema, la parlamentaria hizo dijo: “Yo me allano a que tengamos un resultado en este Gobierno. Lo importante es que la reforma de pensiones sea técnicamente razonable, que no vuelva a cometer los mismos errores del pasado”.

La tensión en RN por la alcaldía de Puente Alto

En el espacio radial, la diputada también se refirió al resultado de las elecciones primarias de alcaldes que se llevaron a cabo este domingo.

Y es que la disputa por Puente Alto ha generado tensiones al interior de Renovación Nacional. Si bien durante la jornada de ayer, ya se definió la carta de Chile Vamos para las municipales de octubre, por el triunfo de Karla Rubilar, la eventual candidatura del concejal Felipe Ossandón, incomoda al partido.

Lo anterior, porque Ossandón buscará llegar al sillón municipal de manera independiente juntando firmas, y porque además cuenta con el respaldo de su tío, el senador José Manuel Ossandón, quien fue alcalde de la comuna por tres periodos consecutivos.

Santiago 11 de abril 2024. La directiva de Renovacion Nacional se refiere a la negociacion del pacto de ChileVamos tras inscripcion de primarias y presenta a sus candidatos a alcaldes de la region metropolitana para estos comicios Dragomir Yankovic/Aton Chile

Bajo ese marco, la diputada -quien también es tía del concejal- señaló: “Nosotros en algún minuto le pedimos a Chile Vamos que en este caso existieran encuestas, una gran encuesta, y no ir a la primaria, porque sabíamos que hay candidatos que por el hecho de ir a la primaria sencillamente no suben, ya que ir contra el candidato del alcalde, es muy complejo, por todo lo que implica, porque la alcaldía es la que más convoca, es la que tiene más redes”, haciendo referencia a la candidatura de Rubilar, quien figura como la “elegida” de Germán Codina, el actual jefe comunal.

Ante este nuevo escenario marcado por el respaldo de votación de Rubilar, sostuvo que no sabe si Ossandón seguirá adelante o no para llegar al sillón municipal, por eso, la diputada espera que esto se resuelva “de manera institucional, al interior de Chile vamos, y no tener este desangramiento hasta octubre, que es muy desagradable”.

Así las cosas, resaltó que Karla Rubilar “es sí o sí la candidata de RN. Por supuesto que yo soy súper institucional y eso lo respeto, pero eso no quiere decir que ella vaya a ser la única candidata y ahí está lo complicado”.

Asimismo, la parlamentaria aseguró que las primarias de ayer “fueron hechas justamente para tener los resultados que tenemos hoy día”, ya que “no existió ningún tipo de competencia” para Rubilar.