“Reforma de pensiones o retiro”: el ultimátum de la bancada PPD e independientes a La Moneda

Fue una decisión difícil y que tomó tiempo, pero finalmente decidieron sacarla a la luz. Este miércoles, en punto de prensa en el Congreso, la bancada de diputados PPD e independientes hará público un documento, al que tuvo acceso La Tercera, en que instan a La Moneda a sacar adelante, de una vez por todas, la reforma de pensiones que comprometió el Ejecutivo. De lo contrario, advierten los parlamentarios, impulsarán un nuevo retiro de los fondos previsionales, algo que ya comenzó a conversarse entre algunas bancadas.

En concreto, quienes adhieren a la iniciativa son los diputados Camila Musante, Marta González, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristián Tapia, Héctor Ulloa y Jaime Araya, el jefe de la bancada.

El texto comienza dejando en claro que “Chile requiere urgente una reforma de pensiones” y un aumento de estas. Según argumentaron en el documento, “es una deuda con los actuales jubilados y jubiladas, y es nuestra responsabilidad romper la inercia de la discusión”. En esa línea, aseveraron que “el gobierno no puede seguir de rodillas frente a una oposición insensible, preocupada de buscar subterfugios para evitar discutir una reforma”.

También establecieron que es “urgente que el gobierno agilice la tramitación de una auténtica reforma previsional, sobre la base de siete puntos que ponemos a disposición de la ciudadanía”.

El primero de ellos es “rebajar la tabla de mortalidad, de 110 años a 85 años”. El segundo, es la “creación de un fondo o seguro de longevidad, que permita financiar las pensiones de aquellas personas que logran superar la edad fijada en la tabla de mortalidad”. Luego, propusieron “prohibir a las AFP distribuir dividendos a sus accionistas cuando haya pérdidas de la rentabilidad real de los fondos que administran”. También sugirieron que “solo los extranjeros que hayan ingresado al país por pasos habilitados y cumpliendo fehacientemente con el control migratorio podrán acceder a las prestaciones o beneficios del seguro social previsional”.

En el documento también se menciona como propuesta “la distribución del 6% de cotización adicional con cargo al empleador, en donde un porcentaje se destina al fondo de capitalización individual del trabajador o trabajadora, y otro porcentaje es destinado a seguro social” y un “aumento inmediato de la PGU a $ 250 mil pesos para todos los pensionados”. Por último, sugirieron que es importante el “reemplazo de los multifondos (A, B, C, D, y E), por fondos generacionales”.

Para justificar su propuesta, los parlamentarios afirmaron que “el Ejecutivo y el Senado deben prestar atención a la imperiosa necesidad de sacar adelante una buena y contundente reforma de pensiones, dado el contexto de bajas pensiones e injusticias del actual sistema con las actuales y futuras pensionadas y pensionados”. En ese sentido, reconocieron que la actual discusión está “absolutamente entrampada por la oposición”.

Por lo mismo, advirtieron que, de no salir a flote una reforma de pensiones, ellos están dispuestos a “buscar nuevas alternativas que les permitan a las personas enfrentar el costo de la vida, con sus propios recursos”. En esa línea, concluyeron el documento manifestando que “las y los actuales pensionados no toleran esperar más tiempo y merecen soluciones ahora, no mañana, ni en el próximo gobierno. Reforma o retiro”.

Sobre la propuesta, el diputado Ulloa señaló que “la derecha y los sectores económicos que defienden el modelo previsional basado únicamente en el ahorro individual deben entender que ya no hay margen para dilatar reforma a las pensiones con componente de seguro social y seguro de longevidad. O hay reforma de pensiones en estos términos o hay retiro de fondos previsionales. Pero no es posible mantener en la incertidumbre a nuestros adultos mayores”.

Diputado Héctor Ulloa.

Por su parte, el expresidente de la Cámara Raúl Soto, quien es militante PPD, dijo que “si no hay una reforma de pensiones profunda, por la negativa de la derecha y su defensa a las AFP, tendrá que haber retiro. Se vuelve legítimo discutir sobre los retiros ante un sistema de pensiones fracasado y sin legitimidad y un sistema político incapaz de cambiarlo”.

“Con una discusión de la reforma de pensiones absolutamente paralizada y una oposición que ha demostrado que se van a oponer a cualquier medida que signifique un aumento en la jubilación de los chilenos, es que venimos a proponer estas siete medidas (...). Lo que nos queda es dinamizar esta discusión, agregando elementos nuevos. Con ello, avanzar, porque la política tiene que ser capaz de demostrar resultados concretos en torno a mejorar la calidad de vida de la gente. No basta con dar batallas que pueden quedar solo en el ámbito de la política testimonial”, agregó Musante.

“Hacemos un llamado al Senado para que trabaje rápidamente en la reforma de pensiones. Ya la gente no da más. Ya basta de discutir a quién le conviene más o menos políticamente, mientras la gente no alcanza a llegar a fin de mes. Si el Senado no la aprueba y discute rápidamente, nosotros vamos a apoyar un nuevo retiro”, advirtió Tapia.