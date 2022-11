Molestia en la DC: directiva y parlamentarios critican arribo de militantes falangistas al gobierno

Molestia ha generado en la Democracia Cristiana (DC) la incorporación de militantes del partido falangista al gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de que este viernes trascendiera la contratación de Marcelo García como coordinador del Plan Buen Vivir en la región de La Araucanía.

El militante de la DC, quien se desempeñó como jefe de gabinete del senador falangista, Francisco Huenchumilla, y fue candidato a diputado por el distrito 23, confirmó su nombramiento en una entrevista al diario El Austral de Temuco.

“Asumo este desafío como una decisión personal que no involucra en nada a la institucionalidad partidaria, y la tomé pensando en ser un aporte para que mi región salga del estado en que está”, señaló García durante el diálogo.

Su nombramiento generó reparos desde la directiva nacional de la DC hasta parlamentarios, puesto que la colectividad no forma parte de ninguna de las dos coaliciones que sustentan al Ejecutivo (Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático).

“La DC no es un partido de gobierno. Por eso le he manifestado a la ministra Carolina Tohá mi molestia, porque este tipo de nombramientos tiene impacto en la situación interna del partido y confunden a la ciudadanía. Espero no se repita”, aseveró el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga.

El jefe de bancada de diputados DC, Eric Aedo, en tanto, acusó a la administración del frenteamplista de provocar una división en la tienda política. Para el parlamentario, la contratación de García -al igual que otras nominaciones- le hace “pésimo” a las relaciones entre el partido falangista y el gobierno.

“Manifestar mi total desacuerdo con el ingreso de demócrata cristianos al gobierno del Presidente Boric. Una cosa distinta es alguien que gana un concurso público por Alta Dirección Pública, otra cosa distinta es la decisión política”, expresó el diputado Aedo.

A su juicio, con este tipo de acciones “el gobierno se hace un flaco favor” y advirtió que “no genera ni aúna voluntades de la Democracia Cristiana ni de los parlamentarios con este tipo de decisiones”. “Se lo dije claramente a la ministra Ana Lya Uriarte: ‘no generen cuñas al interior del partido con este tipo de decisiones’”, enfatizó.

“Lamento que el gobierno insista en producir la división de la Democracia Cristiana. Y si esa es la decisión que ha tomado el gobierno, y si esa es la decisión que han tomado algunos que ingresan al gobierno, entonces que lo digan con total claridad ante la opinión pública”, aseveró Aedo.

“Esto le hace pésimo a la relación entre la Democracia Cristiana y el gobierno, y entre los parlamentarios y el propio gobierno”, sentenció.

A las críticas también se sumó la diputada Joanna Pérez, quien afirmó que “el Partido Demócrata Cristiano es importante para el país, pero siendo autónomo y no cuando busca ser vagón de cola de la izquierda. La estrategia de un sector de entrar a toda costa al gobierno del Frente Amplio continúa intacta”.

La llegada de García se convierte en el tercer arribo de militantes decé al gobierno. El primero fue el del exdiputado falangista, Víctor Torres, quien en marzo asumió como superintendente de Salud, mientras que a inicios de noviembre Mario Venegas fue nombrado como director regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) de La Araucanía. Ambas designaciones generaron molestia al interior de la DC.