Jefe de diputados de Evópoli y reformas del gobierno: “El diálogo no pasa por Jackson, sino porque efectivamente se consideren las posturas de la oposición”

La renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social -pasadas las 19.20 horas del viernes, luego de una reunión con el Presidente Gabriel Boric- sigue desatando reacciones en el mundo político.

El escenario se había complicado para Jackson por el rol de su partido, Revolución Democrática (RD) en los casos de líos de platas, relacionados con eventuales traspasos irregulares del Estado a entidades privadas. El ahora exministro está en calidad de querellado y será citado a declarar en el caso en que el Ministerio Público indaga delitos de corrupción.

A esto se sumó el robo de computadores y una caja fuerte desde su cartera en medio de la indagatoria de la Fiscalía y las críticas internas por su manejo ante ese hecho ayudaron también a encausar presiones para su salida. La semana anterior, adicionalmente, se conoció que el Consejo de Auditoría que depende de la Segpres pidió dejar de reportar detalles relativos a los traspasos a terceros justamente en junio del año pasado, cuando él aún era ministro de esa cartera.

Este lunes, el jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la salida del ahora exsecretario de Estado y a los efectos que podría tener, sobre todo en las iniciativas que impulsa el gobierno, entre ellas, la reforma de pensiones.

El parlamentario fue enfático en señalar que, si bien la renuncia de Jackson efectivamente servirá para descomprimer la tensión entre el Ejecutivo y la oposición, el foco está en las carteras de Trabajo y Hacienda, que llevan adelante la reforma previsional y el pacto fiscal.

“Yo quiero ser bien claro, aquí no nos pueden meter gato por liebre. Efectivamente Giorgio Jackson mantenía una muy mala relación con la oposición, fue un pésimo ministro de Desarrollo Social y tampoco fue un buen ministro de Segpres, pero la verdad es que las discusiones que hoy estamos viviendo en término de las reformas que el gobierno está impulsando, están en otras carteras, está en la cartera del Trabajo y en el Ministerio de Hacienda”, dijo en entrevista con 24Horas.

“Nosotros hemos estado participando en ambas instancias, con un representante nuestro en la cartera del Trabajo para la reforma previsional, y tuvimos una reunión con el ministro Marcel, donde le hicimos ver las cosas que para nosotros eran importantes como Evópoli”, manifestó.

“La voluntad de Evópoli es efectivamente tratar de construir acuerdos, pero esto no solamente pasa porque nos expliquen a nosotros por qué estamos equivocados, sino que pasa por cómo vamos a ceder, y desde ese punto de vista, nosotros vemos que el Presidente de la República y sus ministros están muy poco dispuestos al diálogo franco”, aseguró.

Y apunto: “El diálogo no pasa por Giorgio Jackson, el diálogo pasa porque efectivamente se consideren también las posturas de la oposición”.

“La salida de Jackson es una estrategia de La Moneda para tratar de sacarnos al pizarrón a nosotros, pero aquí lo importante no es sacarnos al pizarrón a nosotros, sino cómo construimos una reforma de pensiones que efectivamente nadie desconoce que Chile la necesita y que debemos mejorarle las pensiones que nuestros ancianos, y en eso nosotros estamos trabajando”, agregó.

En ese sentido, comentó “que más del 70% de la ciudadanía no quieren que sus fondos vayan a cuentas solidarias, sino que quieren que vayan a cuentas individuales”, en referencia a una encuesta de la Universidad San Sebastián.

Si bien tal como está el proyecto, la cotización adicional del 6% se destina a un fondo para hacer solidaridad, el Ejecutivo ha dicho a los distintos partidos y sus técnicos que hay disposición para que 2 puntos porcentuales (pp.) de esa cotización adicional vayan a cuenta individual, y los restantes 4 pp. a seguros sociales. Mientras que desde la oposición plantean que los 6 pp deben ir a cuentas personales.

“La construcción de un mejor país pasa por la mayor participación de todos los partidos políticos, pero aún más, pasa por la defensa de todos los principios que nos unen en una reforma de pensiones”, dijo Undurraga.

“Pero no por eso, porque al Presidente Boric le parezca que la mejor receta es la suya, nosotros nos vamos a tener que poner de rodillas. Aquí no se trata de poner de rodillas al gobierno ni poner de rodillas a la oposición, se trata de construir algo sensato, de largo plazo, que sea heredable, que cada individuo elija dónde poner su dinero, que exista una AFP estatal, nosotros no tenemos problema con eso”, planteó.