La advertencia de Jiles a Cariola por quinto retiro: “Si la tramitación se dilata (...), voy a ejercer la censura en su contra”

Con 10 votos a favor y 3 abstenciones la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Karol Cariola (PC), acordó fusionar siete proyectos de ley sobre quinto retiro de los fondos de pensiones.

Tras la aprobación, el acuerdo deberá ser respaldado por la Sala de la Cámara y luego se iniciará el debate de las iniciativas en la misma Comisión.

Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de polémicas. La diputada Pamela Jiles aseguró que iba a censurar a Cariola si es que la tramitación del quinto retiro se dilata más allá del martes de la próxima semana. “Señora presidenta, quiero decirle que si esta tramitación se dilata más allá de la próxima sesión del marte de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra”, dijo.

Jiles -quien ya había acusado a Cariola de dilatar la puesta en tabla del quinto retiro- comenzó apuntando a las declaraciones del Mandatario, en Argentina, ocasión donde le preguntaron por la postura del PC sobre analizar el apoyo para este nuevo retiro anticipado, a pesar de que el Ejecutivo a manifestado que no apoyará la iniciativa.

Al respecto, Boric sostuvo que “no hay ningún desmarque”. “Yo conversé ayer (lunes) con Guillermo y a mí me parece bien que todo proyecto se reflexione y se medite, pero yo tengo plena confianza en que, tanto el Partido Comunista como todos los partidos que integran el gobierno tienen la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan”.

En esa línea, la parlamentaria humanista aseguró que la decisión de una eventual censura no es de su gusto y que siente una “tremenda desazón cuando escucho al Presidente de la República decir, desde un país extranjero, que el tiene alineados a todos sus parlamentarios, lo que debo decir es que la señora o señorita diputada está alineada contra el quinto retiro. Tengo, entonces, razón para suponer que la señorita presidenta lo que está haciendo es darle tiempo al gobierno para que Marcel de una cantidad de medidas que hasta ahora no da, ha prometido que la da va a dar una semana y que supuestamente bajaría esta demanda por el quinto retiro”, añadió.

La legisladora apuntó que, a su juicio, la actitud de Cariola “no solo no ha sido revolucionaria, si no que ha sido dilatoria respecto a una necesidad urgente, y al igual que el diputado Alinco mi lealtad única y principal no está con ninguna elite ni con la vieja elite ni con la nueva elite que está en el poder, sino que con mi pueblo que sufre”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión expresó: “Yo no he faltado a la verdad, acá hay varios diputados y diputadas que pueden dar fe de lo que hemos planteado, de que los acuerdos de los tiempos de trabajo que hemos tomado como Comisión, que esta es su tercera sesión -porque la primera fue constitutiva, yo no era presidenta- esta es mi tercera sesión y ya estoy fusionando los proyectos de ley”.

En ese sentido, continúo argumento sobre el reglamento del organismo. “¿Quién mágicamente podría haberlo hecho distinto?, porque reglamentariamente no hubiese sido posible. Si lo que a mi se me está pidiendo es que pase por arriba del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que eso si es una razón concreta para censurarme. El cómo yo piense o vote la verdad es que es un acto de censura política, que es digno que lo que ha ocurrido en este país en otros momentos históricos muy dolorosos”.

Concluyó manifestando que “los montajes políticos, las injurias políticas, el construir escenarios ficticios en torno a una realidad no es parte de la democracia, le hace daño a la democracia”.

Otro de los momentos que marcó la sesión fue durante la intervención del diputado de Renovación Nacional (RN), Jorge Durán. “No puedo dejar pasar que el desgobierno actual pretenda seguir desgobernando desde Argentina, de algo que yo encuentro sumamente serio y peligroso para la democracia de nuestro país, es que el Presidente Boric desde Argentina pretenda pautear a su coalición gobernante, y cito textual ‘tanto el PC como todos los partidos que integran el gobierno, todos tienen la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino’”.

“El que estas declaraciones salgan hoy, en el que todos los chilenos saben que se iban a tratar en la Comisión de Constitución la fusión de estos proyectos, es tomado por la ciudadanía como amedrentación, como tratar de pautear, o como tratar de decirles no corran la línea”, agregó.