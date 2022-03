Vallejo por quinto retiro: “Una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, y otra es hacerla una política pública y permanente”

Dos semanas cumplió el gobierno del Presidente Gabriel Boric al mando del país, donde los principales debates se han centrado en la admisibilidad de un nuevo retiro de los fondos de pensiones, la suma urgencia del proyecto de amnistía general, además de los cuestionamientos a ciertos cargos que han sido designados y la eventual reforma a Carabineros.

En este contexto, al ser consultada por la reunión que tuvo el mandatario en Cerro Castillo el pasado viernes, la ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, indicó en Pauta Libre de La Red que “ese encuentro era de diálogo y de trabajo, de colaboración legislativa. Buscábamos tener una instancia inédita del gabinete conversando con representantes de ambas Cámaras para presentar el plan de gobierno”.

Asimismo, en materias de reformas, la secretaria de Estado afirmó que una de las más importantes para el actual Ejecutivo es la reforma tributaria, la que fue calificada como una de las prioridades para este 2022 y que permitirá impulsar otras iniciativas gubernamentales.

Quinto retiro y reforma de pensiones

Pese a que el Congreso Nacional aprobó la admisibilidad para debatir el quinto retiro, desde el gobierno ya ha habido anuncios de que no habrá apoyo a esta medida.

Sobre un eventual avance de la iniciativa, la vocera de Gobierno mencionó que “una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, no tenía agenda y no quería terminar con las AFP. Pero otra es hacerla una política pública y de carácter permanente”.

Por otra parte, enfatizó en que la situación inflacionaria no se debe exclusivamente a los retiros de los fondos de pensiones y que empatiza con la demanda, ya que el retirar los fondos con un “click” tiene un impacto positivo inmediato.

Sin embargo, agregó que “llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder de consumo de la gente. Para algunos tiene un impacto positivo. Colectivamente, para otros, es subir el precio del consumo”.

Sobre la reforma de pensiones, la ministra mencionó que, aunque sea presentada en el día de hoy, esta requiere de una tramitación que no es fácil y que necesita de tiempo para su implementación. A pesar de esto, remarcó que es la propuesta con la que el actual Ejecutivo hizo campaña en el país para terminar con las AFP.

Cuestionamientos de Daniel a Jadue a Mario Marcel

El actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, expresó que el ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, había sido designado por Sebastián Piñera en el órgano bancario.

Sobre esta situación, Vallejo recalcó que “él no fue designado por Piñera, está asumiendo un compromiso que no es fácil, que es generar las condiciones económicas para implementar un plan que es ambicioso”. Él -Jadue- está consciente del programa que tenemos por delante”.

Sobre la postura del Partido Comunista (PC) ante las declaraciones del alcalde de Recoleta, Vallejo mencionó que “el PC ha participado en la construcción de este programa. Todo lo que nosotros planteamos en el programa son cosas posibles de hacer, pero la viabilidad depende de la capacidad de trabajar en equipo y sumar voluntades”

A pesar de las palabras de la autoridad comunal, la titular de la Segegob remarcó que el gobierno lleva apenas dos semanas y es un “poco apresurado” hacer evaluaciones de este tipo.

Amnistía general para detenidos en el marco del estallido social

Fue el propio ministro de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, quien confirmó en un punto de prensa con la senadora Fabiola Campillai que se pondrá suma urgencia al proyecto de amnistía general.

Sobre lo anterior, Vallejo mencionó que “es un compromiso de campaña y tenemos la convicción de que es necesario para avanzar en los cambios, reparar y sanar heridas en un contexto donde hubo violaciones a los derechos humanos”.

La ministra también comentó que se trabajará con las pymes afectadas por los destrozos que ocurrieron desde que comenzó el estallido social y reconoció que hay una deuda pendiente en la materia, de la cual es necesario hacerse cargo.

Reforma de Carabineros

Otro de los aspectos que comentó la titular de la Segegob, se relaciona con la reforma institucional a Carabineros y el respeto a los derechos humanos

“Es parte del compromiso programático. La reforma de Carabineros no va a tener efectos inmediatos y debemos ser claros en señalar eso. Hay un compromiso en materia de orden público, de derechos humanos y también el derecho a la manifestación”, aseveró.

Sobre modificaciones inmediatas, agregó que “se está haciendo la aplicación de cambios en los protocolos y conversaciones para ver cómo enfrentar la situación de las manifestaciones. El uso de balines y perdigones ya no puede ser”.

Seguridad y orden público

La vocera de Gobierno precisó que uno de los objetivos principales del Ejecutivo es combatir decisivamente el narcotráfico y perseguir el camino del dinero.

Al ser consultada sobre una preparación para el Día del Joven Combatiente, que se conmemora el 29 de marzo, Vallejo indicó que “no puedo adelantar ese tipo de definiciones, pero hay un trabajo coordinado con policías, la Delegación Metropolitana y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para enfrentar ese día”.

Acentuó que es importante “respetar a las personas de los alrededores, que no se cometan delitos y siempre actuar respetando los derechos humanos de las personas, inclusive de quienes se manifiestan”.

Respaldo a Bárbara Figueroa

Otro de los hechos que generó polémica fue el nombramiento de algunos embajadores, donde la oposición acusó al gobierno de “pagar favores políticos”.

Sobre aquello, Vallejo reafirmó que “nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos abiertamente, de manera transparente, de mantener el 80 por ciento de nominaciones según carrera diplomática y un 20 por ciento políticas, pero además con ciertos objetivos políticos”.

Finalmente, la titular de la Segegob respaldó el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina y sentenció que “queremos dar señales de que exista por primera vez, por ejemplo en el caso de Bárbara Figueroa en Argentina, una mujer en esa embajada y además dirigenta sindical, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha tenido capacidad de negociación y de diálogo a nivel internacional y nacional”.