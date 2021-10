José Antonio Kast y disminución a 12 ministerios: “Debiéramos solicitarle el retiro a unas 30 mil personas”

Han sido días intensos para las campañas presidenciales, después que en el debate del lunes se dieran fuertes enfrentamientos entre los candidatos y se evidenciaran sus principales diferencias. Además de las discusiones que se dieron en temas contingentes como la situación de la Araucanía, el conflicto migratorio y los retiros de pensiones, esta semana ha sido clave para campañas como la de Sebastián Sichel, que tras su baja en las encuestas ha puesto como blanco atacar el programa de su contrincante en la derecha, José Antonio Kast.

Justamente, el represente del Frente Social Cristiano estuvo la noche de este miércoles en el programa El Candidato de Mega, donde confirmó una de las reformas que se contiene en su programa: la disminución en el número de ministerios de 24 a 12.

Ante la pregunta que se le hizo sobre cuánta gente significaba despedir al hacer ese recorte, señaló sería que “más que despedir”, porque aplicaría una fórmula de “solicitar el retiro” de funcionarios a cambio de entregar un “beneficio importante”. Sin embargo, Kast señaló que esa medida implicaría que “debiéramos solicitarles el retiro a unas 30 mil personas”.

Panama Papers

Por otra parte, en la conversación se le pidió algunas aclaraciones sobre su participación en las sociedades constituidas en Panamá -lo que le enrostró Gabriel Boric en el debate- que controlaban sus empresas Cecinas Bavaria y otros negocios inmobiliarios. Kast afirmó que nunca estuvo en Panamá, y que el mandato a su nombre fue para crear una sociedad en ese país. “Los abogados dijeron en ese momento ´es más rápido este camino’”, se excusó el republicano como una recomendación que le habían dado para hacer inversiones en Estados Unidos.

Se defendió diciendo que los recursos de su familia no están en Panamá porque “están todos en Estados Unidos”, hecho de que “si paga los impuestos” estaría todo dentro de la legalidad. A pesar de que sus negocios fueron controlados en un 98% por la sociedad creada en el paraíso fiscal, dijo no tener conflictos de interés debido a que “me retire de todas las empresas familiares el 2015″.

Este fue uno de los grandes rounds que se vio en el debate del lunes, ya que el candidato de Apruebo Dignidad le mostró un documento notarial que justamente evidenciaba su participación en las sociedades en el país caribeño. “Cuando tú hablas de patriotismo (...) yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá y que evaden impuestos en Chile. Eso a mí me parece que es tremendamente vergonzoso”, le dijo Boric a Kast, quién viéndose confrontado, desafió al de Convergencia Social a mostrar sus documentaciones bancarias, tributarias y también a publicar sus fichas médicas y a someterse a un test de drogas.

Boric vs. Provoste

Ante la baja en las encuestas de Sebastián Sichel y la ventajosa posición que dejó el desempeño de Yasna Provoste en el debate del lunes, Tomás Mosciatti le preguntó cual sería su decisión de voto en una eventual segunda vuelta entre la candidata de Nuevo Pacto Social y Gabriel Boric.

Su respuesta fue que “votaría nulo”.

En su explicación dijo que al conocer la línea política del candidato de Apruebo Dignidad, cree que “nos va a llevar al subdesarrollo y a hacer fracasar a este país que todavía tiene una posibilidad de salir adelante. Su programa de gobierno claramente no va a generar paz, no va a generar inversión, no va a generar crecimiento. Para mí es un desastre”.

Por su parte, dijo que los reparos con Provoste se remontan a cuando a el le “tocó cuestionar el ejercicio de ella como ministra. Y no es que ella se haya quedado con ningún recurso, pero en el desorden que ella permitió, otros se quedaron con recursos de todos los chilenos, y eso proyectado a un gobierno creo que no sería bueno”.