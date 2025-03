Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli): “Kast y Kaiser ya dijeron que no a una primaria, no vamos a insistir en eso”

Este sábado, Juan Manuel Santa Cruz tendrá su primer desafío como presidente de Evópoli: liderar el consejo general en el que se espera proclamar a Evelyn Matthei como candidata presidencial del partido.

El ingeniero comercial cree que ella es la única que le puede ganar al oficialismo en segunda vuelta y se desmarca de la idea de una primaria amplia desde Demócratas hasta el Partido Nacional Libertario (PNL).

A Matthei le falta el respaldo de Evópoli para ser la abanderada de Chile Vamos. ¿Por qué cuadrarse con ella y no una carta propia?

Evelyn Matthei es la única persona que le puede ganar a la izquierda en segunda vuelta. Y nosotros estamos buscando darle un buen gobierno a Chile. Es la persona idónea para liderar el sector. A uno siempre le puede gustar tener un candidato propio, pero en política las cosas se hacen con visión de realidad y hoy día, por su trayectoria, por su carácter y por su sentido de urgencia es la mejor carta.

Algunos señalan que haberse sumado de los últimos les resta influencia en la campaña…

No es una preocupación. Lo que destaco es que al ser proclamada por Evópoli, Evelyn Matthei va a ser la primera candidata de toda una coalición. Nosotros tenemos larga historia en Chile Vamos, por lo tanto, más allá de que nos hayamos demorado unos meses, no creo nos genere un problema.

¿Les acomoda una primaria desde demócratas a libertarios, como ha planteado Matthei y el resto de Chile Vamos?

Nos incomoda una primaria con libertarios y republicanos. Somos proyectos distintos y, por la reciprocidad que te exige una primaria, nos complica. La diferencia la vimos en la reforma de pensiones porque, quienes no están disponibles a dialogar, lo que nos dicen es que están en una posición de no poner a Chile primero. Pero entendemos que la invitación de Matthei nos habla de su gran liderazgo, de entender que para poder gobernar se requiere una mayoría importante.

21 Marzo 2025 Entrevista a Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. Foto: Andrés Pérez

En la UDI y RN siguen insistiendo por una primaria amplia y lista única…

Ese dilema está resuelto porque Kast y Kaiser ya dijeron que no a una primaria. Y, como Evópoli, no vamos a insistir en eso. La conversación hoy día tiene que darse con otros en la oposición, como Demócratas y Amarillos.

¿Podría ser perjudicial que Matthei no vaya a una primaria?

No lo veo así. Las primarias son la consecuencia de una conversación sobre una forma de hacer gobierno y, por lo mismo, creo que sí va a ocurrir. Y si eso no pasa, buscaremos otra manera de sumar más visiones. La primaria no es el único mecanismo para darle forma a un buen gobierno.

¿Dice que la primaria se va a realizar? ¿Con Ximena Rincón, con Rodolfo Carter?

Veo a ellos dos en la primaria y me encantaría también alguien de Amarillos. Lo importante son los acuerdos que generemos para hacernos cargo de los problemas del país. Eso se puede traducir en una primaria, en un pacto parlamentario y en una conversación sobre el programa de gobierno. Lo valioso de hacer una primaria con Demócratas o Amarillos es que tú abres esa conversación.

Hace un tiempo que Matthei está estancada en las encuestas y Kaiser acercándose ¿A qué lo atribuye?

Es común que las encuestas se muevan, pero lo que nos han mostrado las últimas elecciones es que cambian mucho en el tiempo. Yo al menos me aproximo a la campaña de Matthei desde la convicción de que es lo correcto, desde la preocupación por el contenido y el trabajo programático que vamos a hacer.

El oficialismo dice que la presidencial está abierta. ¿Coincide?

Quien crea hoy día que tiene la carrera ganada, es un error. Hay que concentrarse en hacer un muy buen trabajo de cara a la ciudadanía. Quien sea el candidato que venga del gobierno va a tener que dar explicaciones de lo que se hizo y no se hizo. Ahora, la izquierda tiene una tradición de que, con poca claridad, siempre han convergido en su mejor nombre. Hay que mirar con cautela lo que ocurra.

21 Marzo 2025 Entrevista a Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. Foto: Andrés Pérez

¿Los representa cuando Matthei abre la discusión sobre la reposición de la pena de muerte?

Con el nivel de crisis en seguridad, no hay tema que no debiéramos estar dispuestos a debatir. Somos contrarios a la pena de muerte, pero no por eso no vamos a debatir. Ahora, antes de eso hay otras cosas más relevantes como los aumentos de plazas penitenciarias, el aislamiento de cabecillas de organizaciones criminales, mayor inteligencia, entre otros.

¿Cuáles son sus mínimos programáticos que Matthei debe incorporar?

Seguridad tiene que estar. Lo segundo, es volver a crecer de manera sostenible. Tercero, todo lo que tiene que ver con educación, especialmente con niños y jóvenes, en lo que es aprender a leer y a escribir, y las brechas que tenemos en eso. Salud mental es algo a lo que también tenemos que poner atención, porque es un caldo de cultivo para que esos niños terminen por el mal camino. Y, por último, la tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado.

En términos de la conversación parlamentaria, ¿cuáles son sus expectativas?

Poder tener la mejor bancada para Matthei. Ese es nuestro propósito y se traduce en tener entre ocho y diez parlamentarios. Es un trabajo que estamos haciendo desde ya en el territorio.