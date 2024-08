Karol Cariola (PC) asegura que “la actitud” de Nicolás Maduro es “autoritaria y dictatorial”

La presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), abordó este lunes la tensión que ha habido entre los partidos de gobierno a propósito del respaldo que ha manifestado el PC al régimen de Nicolás Maduro.

En conversación con CNN Radio, la líder de la Corporación fue consultada por los dichos del timonel del PDD, el senador Jaime Quintana, quien señaló en LT Domingo que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile

Bajo ese marco, la diputada comunista señaló más allá de su “conocida militancia”, ella no es vocera del PC, sino que ahora representa a la Cámara, la cual tiene una amplia gama de voces.

De todas maneras, recalcó que “este es un diálogo que tienen que tener entre los partidos, que ojalá se diera de manera honesta, porque la convivencia democrática al interior de un gobierno, cuando existe una coalición, cuando existen diferencias de opinión, matices en la opinión, es importante de aclarar y resolver”.

La actitud de Maduro “es dictatorial”

Con respecto a la situación que enfrenta Venezuela, la diputada señaló: “Nosotros como Cámara hemos sido muy claros respecto de nuestra posición en torno a ese tema. Esperamos que haya prontamente una resolución que sea por la vía pacífica y que prime la soberanía popular y la democracia. Yo en eso he sido muy categórica en representación, además, de una posición que creo que ha sido mayoritaria y que incluso el propio Partido Comunista en su declaración por escrito fue bastante claro en decir que es importante que se transparenten las actas, que el proceso sea transparente y que se aclare. Independiente de que en esto ha habido posiciones o matices particulares de distintas personas”.

En esa línea, la parlamentaria sostuvo que respalda la “posición que ha tenido el Estado de Chile a través de su gobierno. El presidente Gabriel Boric en eso ha tomado una posición absolutamente consistente. El Presidente Boric en esto ha tomado un liderazgo, no solamente latinoamericano, sino que en el mundo, respecto de defender la democracia a toda prueba”.

Gabriel Boric arremetió contra Nicolás Maduro y confirmó que Chile no reconoce su reelección.

Requerida sobre si Venezuela está sometida a una dictadura, Cariola respondió que “ese país ha tenido una deriva autoritaria en los últimos años y particularmente en este último tiempo”.

“A mí me parece que estamos en semanas muy determinantes cuando una persona decide generar una suerte de autocracia respecto de la definición de un proceso democrático (...) con esto se empieza a constituir un cuestionamiento respecto del valor de esa democracia. En ese sentido, hay varios sectores que han decidido generar una calificación al respecto, yo no tengo todas las condiciones de poder generar una calificación de lleno respecto de si eso o no es en este momento todavía”, agregó.

Pese a lo anterior, la militante PC enfatizó en que “lo importante es que evidentemente hay una deriva autoritaria que es necesario frenar”.

En ese sentido, acusó que “la actitud que toma el candidato que se da o que se proclama por ganador evidentemente es una actitud autoritaria y dictatorial”.