Karol Cariola (PC) no descarta candidatura al Senado

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), se refirió la mañana de este domingo a los planes que baraja para su futuro político.

La parlamentaria comunista se encuentra en su tercer periodo como diputada, por ende -por ley- no puede repostularse al cargo. Bajo ese marco, Cariola fue consultada sobre cuáles son sus planes para el futuro.

“Ser madre”, respondió la diputada entre risas a Radio Nuevo Mundo, y luego agregó: “Tres periodos en la Cámara para mí han sido suficientes para un proceso de crecimiento, de desarrollo, tanto en lo personal como en lo político. Así que a mí me gustaría que todo ese aprendizaje, de alguna u otra manera, se pudiera materializar en otros proyectos políticos, pero eso está por verse todavía”.

En esa línea, reveló: “Me han hecho algunas propuestas, algunas estructuras del partido, cierto, respecto de la posibilidad de ser candidata al Senado”.

Foto: Aton

“Eso es algo que tenemos que conversar, ver, porque no hay elecciones en la Región Metropolitana, pero sí en otras regiones. Yo estoy viviendo ya hace un tiempo, porque estoy haciendo mi familia en la quinta región, así que estoy viviendo en Viña del Mar. Y evidentemente eso también es una probabilidad que pueda estar sobre la mesa”, afirmó.

“Pero es una decisión que yo personalmente todavía no he terminado de tomar y que evidentemente también es algo que no me corresponde solo a mí, sino que es una decisión colectiva que podemos, que estamos conversando con el partido del cual yo hago parte, que es el Partido Comunista de Chile, y que evidentemente nosotros, tal como todos saben, tomamos estas decisiones de manera conjunta, colectiva, viendo los intereses comunes del partido y buscando caminos para seguir aportando”, aclaró.

Dicho eso, reiteró: “Mi disposición es seguir aportando en algún otro espacio. Yo creo que uno cuando cultiva proyectos colectivos es muy difícil desvincularse al menos de las tareas que uno ha aprendido y de los cuales de alguna u otra manera puede ser un aporte”.