Orellana recalca que “no hubo una exclusión específica al Ministerio de la Mujer” en el manejo del caso Monsalve

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), abordó una de las esquirlas que dejó la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve: la exclusión de su cartera del manejo político del caso.

Según ha declarado la propia secretaria de Estado, se enteró de la denuncia el jueves 17 de octubre por la mañana -horas antes de que Monsalve renunciara-, pese a que el Presidente Gabriel Boric y sus asesores más cercanos junto a la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD) ya tenían conocimiento de esta desde el martes 15.

“Evidentemente me habría gustado enterarme antes”, reconoció Orellana el 19 de octubre.

Sin embargo, en una entrevista publicada este domingo por La Tercera aseguró que “este fue un tema en el que está claro cómo se tomaron las decisiones y no hubo una exclusión específica al Ministerio de la Mujer”.

“No lo tomaría desde ahí, no lo tomo como algo personal. Esto no se trata de nosotros. No se trata del gobierno. Hay una víctima y un proceso de justicia que tiene que avanzar. Y en ningún caso soy la víctima”, recalcó.

Asimismo, Orellana se refirió a la intervención de Tohá ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Monsalve. En la instancia, la jefa de gabinete reconoció que la salida del entonces subsecretario debería haberse concretado antes. “Habría sido mejor adelantar la decisión”, admitió. Al respecto, la titular de Mujer y Equidad de Género aseveró: “Creo que hay un aprendizaje que es bastante evidente y que fue señalado por la ministra Tohá en la comisión especial investigadora”.

Al ser consultada por la denuncia por difusión de imágenes íntimas en contra del Presidente, la ministra recalcó que “la situación que precede a la denuncia contra el Presidente es un acoso sistemático de hace más de 10 años. La situación que precede a la denuncia contra Manuel Monsalve es un ascenso arbitrario contra la asesora que no viene de la élite y a la que intenta tener más cerca. No son casos comparables”.

Respecto de la reserva en que se mantuvo la denuncia, aún cuando el Mandatario se lo transmitió al comité político, Orellana defendió que “no hacerse público fue el consejo jurídico que se le entregó al Presidente para poder tener más detalles de la denuncia”.