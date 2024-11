Kast critica resolución de caso de acoso sexual en La Moneda y señala que “el feminismo de Boric fue solo un tema electoral”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó la resolución de un caso de acoso sexual que afectó a una funcionaria de presidencia desvinculada y que en abril de 2023 recibió una indemnización de 40 millones de pesos del Fisco tras un acuerdo con el Consejo de Defensa el Estado (CDE).

Sobre esta situación, el fundador del Partido Republicano señaló que “toda la campaña (de Gabriel Boric) se basó en la promesa de defender a las mujeres”.

“A ella ni siquiera pudieron protegerla de acoso dentro de La Moneda. El feminismo de Gabriel Boric fue solo un tema electoral”, agregó en X.

Claves del caso

La denunciante presentó una demanda frente a tribunales laborales acusando haber sido víctima de acoso sexual, no haber sido protegida por su jefatura, y además haber sido desvinculada tras sufrir “discriminación política” por no haber sido fichada por la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

Según dio a conocer La Tercera, en abril de 2023 ambas partes llegaron a un acuerdo por 40 millones para que la afectada no siguiera con la demanda.

En el relato entregado por la mujer, menciona que trabajó en La Moneda durante 13 años tras llegar durante el primer mandato de Sebastián Piñera. Sin embargo, durante el gobierno de Gabriel Boric comenzó a tener problemas con Paz Moreno, su superiora en el departamento de Patrimonio Cultural de Presidencia.

“Inspirada por mi hijo quien tiene Síndrome de Down, asumí el desafío de intentar conseguir accesibilidad universal en el Palacio de La Moneda, proyecto que fue altamente valorado por mi jefatura, desde donde recibí instrucciones de trabajar en el marco legal del proyecto rápidamente. Sin embargo, prontamente mi jefatura me manifestaría que ya no estaba interesada en el proyecto de accesibilidad universal, y que le molestaba que le insistiera”, detalló.

Respecto a la denuncia de acoso sexual, señaló que recibió “reiterados y agresivos mensajes de carácter sexual” por parte de Francisco Cofré, compañero de trabajo de la denunciante.

“En este periodo, Francisco Cofré me envió reiterados y agresivos mensajes de carácter sexual, donde incluso me amenazaba, señalando que si no tenía relaciones sexuales con él, se iba a suicidar. En algunos de aquellos mensajes incluso nombra a doña Paz Moreno señalando que si no accedo a sus exigencias hablaría con ella, agregando la frase ‘veremos quién de los dos pesa más’”, explicó.