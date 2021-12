Kast en cumbre Iberoamericana de Líderes por la Democracia y la Libertad: asegura que su desafío “no es ganarle a Boric, sino que al PC que es el sostén de su candidatura”

A solo tres días de la segunda vuelta los aspirantes a La Moneda, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) están viviendo su última jornada de campaña presidencial, por lo que se están registrando sus últimas actividades ad portas de sus respectivos cierres electorales.

En ese marco, el abanderado del Frente Social Cristiano participó esta mañana de la cumbre Iberoamericana de Líderes por la Democracia y Libertad 2021, instancia donde se abordan temas políticos, económicos y sociales en defensa de una sociedad democrática y libre.

En dicha actividad, Kast se refirió al balotaje programado para este domingo y comenzó diciendo que “Chile está frente a un gran desafío, que es la lucha por la libertad y nuestro desafío no es ganarle al candidato Gabriel Boric, nuestro desafío es ganarle al Partido Comunista (PC) que es el sostén del candidato Boric junto a una renovación de la izquierda que se denomina Frente Amplio que tienen ideas igual de añejas que el Partido Comunista pero con rostro joven, y eso muchas veces llama a engaños”.

Asimismo, aseguró que el PC es antidemocrático y que “aquí en Chile se incluye dentro de las elecciones, pero su fin siempre es el mismo: tomar el poder”.

“Nosotros respetamos la democracia, respetamos el Partido Comunista como tal y como parte de nuestros poderes legislativos, pero curiosamente ellos respaldan todos los regímenes que no son democráticos, ellos buscan algo distinto que no es el resguardo de la democracia. Por algo en algún minuto un socialista chileno prestigiado me dijo “cada buen socialista debe ser un buen anticomunista, porque donde llega el comunismo se acaba la democracia”.

Por otra parte, apuntó a materia de narcotráfico y seguridad. En ese sentido señaló: “Nosotros lamentamos que ya se hayan instalado carteles de droga aquí en Chile y tenemos evidencia concreta que eso se une con el terrorismo que estamos sufriendo en una parte importante de nuestro sur, la zona de La Araucanía, de donde vengo llegando”.

En esa línea indicó que en esa zona tuvo una gran mayoría para la primera vuelta del 21 de noviembre y que si sumaba todas las preferencias del centro hacia la derecha “casi el 70% votó por la libertad porque ellos sufren y viven lo que es el terror a través del terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones criminales y ahí se vulneran los derechos humanos. Donde hay Estado fallido no hay protección de los derechos humanos y ese es nuestro norte”.

Respecto a la misma arista terminó diciendo que “aquí hay muchas caricaturas que se han levantado en torno a mi figura, yo quiero decirles que soy un demócrata, un protector de los derechos humanos de verdad, no esa cáscara que han vulnerado los gobiernos de la izquierda radical”.

Salud y resultados de las elecciones

Minutos más tarde el candidato fue entrevistado en TVN. En esa oportunidad Kast habló sobre materia de salud y recordó su encuentro -previo a la primera vuelta- con el Colmed, donde participó la actual jefa de campaña de Boric, Izkia Siches, que en ese momento era la presidenta del colegio.

“En el tema de la pandemia logramos unir el mundo privado y el mundo público y una administración conjunta para las camas críticas. Nosotros tenemos que seguir en ese trabajo. Cuando le fuimos a presentar nuestro programa de Salud al Colmed, que en ese momento dirigía Izkia bueno todo el mundo se sorprendió cuando dice ‘nosotros como Colmed -no ella- compartimos en gran porcentaje este programa de salud’”.

Agregó: “a ella la descalificaron de una manera increíble de sus propias filas, la propia izquierda la censuró por reconocer algo bueno”.

Luego fue consultado por si es que teme que haya fraude electoral este domingo, teniendo en cuenta también las declaraciones del presidente de RN, Francisco Chahuán, que sostuvo que los resultados serían tan estrechos que probablemente lleguen a tribunales electorales.

“Más que fraude, pueden haber errores. Y un voto por mesa puede cambiar el destino de la elección. En Chile tenemos 45 mil mesas. Un voto por mesa puede hacer que gane uno u otro. Entonces, lo que yo creo es que si la diferencia fuera estrecha, así de 45 mil votos, tenemos que esperar el recuento que se hace en los colegios escrutadores al día siguiente”, puntualizó.

Finalmente recalcó que “nosotros vamos a esperar si hubiera una situación muy estrecha que los colegios escrutadores determinen si esa diferencia cambia o no cambia. Yo he visto elecciones de parlamentarios que se han revertido (...) Aquí nada de irse a esto de ‘no, están haciendo lo mismo que en otros países’, no. Nosotros solo decimos que si hay un empate técnico eso tiene que resolverse con las actas en la mano”.