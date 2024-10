Kast responde arremetida de Boric por AC contra Tohá: “No tenemos la culpa de que usted no sepa enfrentar la delincuencia”

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió la arremetida de este jueves del Presidente Gabriel Boric, quien acusó que los partidos de oposición todas las semanas piden la salida de una autoridad distinta.

En diálogo con Radio FM Quiero de Antofagasta, el Mandatario señaló: “A mí la derecha, la UDI, el Partido Republicano, que son a estas alturas prácticamente lo mismo, o Renovación Nacional, que termina sumándose a estas cosas. La verdad es que, piden la renuncia de las autoridades todas las semanas, de una autoridad diferente, si yo les hiciera caso a ellos, la verdad, uno no podría gobernar”, retrucó.

Las declaraciones del Jefe de Estado se dan luego de la presentación de la acusación constitucional patrocinada por republicanos contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el fallido libelo de RN en su contra.

“Yo estoy preocupado de los chilenos y chilenas y no de los partidos de derecha en Chile”, agregó Boric.

Kast respondió estos dichos del Presidente a través de su cuenta de la red social X.

“G. Boric dice que el Partido Republicano no lo deja gobernar. Presidente, nosotros no tenemos la culpa de que usted no sepa enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico”, escribió.

El presidenciable luego agregó: “¿Quiere gobernar en serio? Pídale la renuncia a la ministra Tohá y a su equipo, nombre a alguien competente y tendrá el apoyo para proteger a los chilenos. Es urgente”.