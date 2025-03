Kast sale en defensa de Sichel e insta al gobierno a apoyar su medida de Estado de Emergencia Comunal

Un tenso debate se tomó la jornada de este jueves cuando el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció que decretaría Estado de Emergencia Comunal tras la encerrona en que balearon a un carabinero.

Y es que posterior al anuncio, el recién asumido ministro del Interior, Álvaro Elizalde, lo acusó de querer hacer un “punto”, ante falta de normativa jurídica de la medida.

“Yo entiendo que es más bien un anuncio de carácter comunicacional, no político, pero no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico es clave respecto de quiénes pueden adoptar medidas o decisiones de esa naturaleza. Por tanto, no sé a qué es lo que se refiere desde lo jurídico”, declaró el secretario de Estado.

Ante esto, el jefe comunal respondió: “Que se ponga serio el gobierno. Al final queremos contribuir los alcaldes y siempre todo se trata para ellos de la pelea política. Es por el oficio de políticos profesionales que están en el gobierno hoy día y que tienen esta crisis de seguridad”.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Tras el cruce, la mañana de este viernes, el fundador y candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió a defender a Sichel y a instar al gobierno a entregarle su apoyo.

Así lo transmitió a través de su cuenta de red social de X: “Tenemos que usar todos los recursos, herramientas y la creatividad para combatir al crimen organizado y enfrentar a la delincuencia. Más que criticar al alcalde Sichel, el gobierno debería apoyarlo y apoyar a todos los alcaldes que buscan proteger a sus vecinos”.