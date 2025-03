El debate entre Elizalde y Sichel por el “estado de emergencia comunal”

Durante la mañana de este jueves, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció que se decretará Estado de Emergencia Comunal tras encerrona en que balearon a carabinero. Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, lo acusó de querer hacer un “punto”, ante falta de normativa jurídica de la medida.

“Yo entiendo que es más bien un anuncio de carácter comunicacional, no político, pero no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico es clave respecto de quiénes pueden adoptar medidas o decisiones de esa naturaleza. Por tanto, no sé a qué es lo que se refiere desde lo jurídico”, declaró el nuevo ministro del Interior.

Y agregó: “Me llaman la atención porque él es abogado, pero no sé a lo que se refiere jurídicamente porque eso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Quizás quiso hacer un punto solo hay un énfasis, pero nuestro departamento jurídico no contempla esa figura”.

Ante esto, el jefe comunal respondió: “Que se ponga serio el gobierno. Al final queremos contribuir los alcaldes y siempre todo se trata para ellos de la pelea política. Es por el oficio de políticos profesionales que están en el gobierno hoy día y que tienen esta crisis de seguridad”.

Según explicó la máxima autoridad comunal, con la medida buscan poder comprar la dotación de infraestructura de seguridad para la calle, movilizar recursos extraordinarios y perseguir a aquellos que cometen delitos a través de querellas.

Por lo que manifestó su molestia: “Si él cree que una medida política es poder comprar este fin de semana cámaras que permitan el control de la comuna, si él cree que es una medida política poder de alguna forma alterar el tránsito, que le venga a explicar a los ciudadanos de esa calle que va a ser él, además de mostrar las oficinas del nuevo ministro de Seguridad”

“Esto no son medidas políticas, ministro Elizalde, esto es serio. (...) Le faltan las patas en el barro, las patas en la calle a algunos ministros para entender el problema de seguridad”, finalizó Sichel.