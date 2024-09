Kast se suma a críticas por dichos de Omar Sabat y presiona a UDI para que baje su candidatura a la Gobernación de Los Ríos

La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se sumó a las críticas contra el aspirante de Chile Vamos a la Gobernación de Los Ríos, Omar Sabat (UDI), quien afirmó que no retirara su candidatura, pese a que será enjuiciado por conducir en estado de ebriedad. Dichos que fueron revelados en la filtración de una conversación de Sabat, en la que también se refiere en duros términos a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica.

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, expresó Sabat.

Ante estas declaraciones, el fundador republicano emplazó a la UDI a bajar la candidatura de Sabat: “Alguien que va a ejercer un cargo político como este, tiene un deber de responsabilidad mucho mayor. Y después de además escuchar los audios, de cómo este candidato se refería a la senadora de la zona, yo digo qué está esperando el partido político que lo respalda para decir que no va a estar en esa línea”.

En esa línea, llamó a “subir los estándares de la política, ya es un tema grave que sea sorprendido manejando en estado ebriedad o bajo la influencia del alcohol y, perseverar en el tema (de su candidatura) después de que se le hicieron todas las advertencias”.

Mismo emplazamiento que realizó la legisladora Gatica, apelando a que los gremialistas reconsideren su postulación. “Pido al candidato y a su partido que tomen una pausa, que reflexionen y piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector, hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar”, zanjó Gatica.

Además de la respuesta de Gatica, la postura de Sabat fue repudiada transversalmente al interior de RN y en otras colectividades, de la misma forma, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, agudizó el reproche contra Sabat: “La evidencia muestra que en época de campañas la violencia y virulencia contra las mujeres en política aumenta. Mi solidaridad con la senadora Gatica, entregar su opinión no es hinchar las bolas”.