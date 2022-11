La Araucanía: Boric anuncia la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento que proponga plazos y mecanismos de restitución de tierras indígenas

Un importante anuncio respecto al conflicto que se vive en La Araucanía realizó este viernes el Presidente Gabriel Boric, en su segundo día de visita a la región.

El Mandatario comunicó la conformación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento, cuyo objetivo será proponerle al país plazos y mecanismos concretos de restitución de tierras para las comunidades mapuche de la zona.

“Invito a todos los actores de la Región a que conformemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento, pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes. Como señalé los diagnósticos, ya están hechos, es una comisión para que tomemos las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región y de una vez por todas las hagamos realidad”, indicó Boric desde Villarrica en un punto de prensa acompañado por sus ministras del Interior, Carolina Tohá, de la Segpres Ana Lya Uriarte.

Sobre los objetivos de la instancia, el Mandatario planteó que “esta será una comisión con agenda abierta donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponerle al país mecanismos concretos con plazos concretos para saldar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos con las partes, pero que más que seguro excederá este gobierno”.

“Nuestro país cuenta con especialistas necesarios mapuche y no mapuche y, además solicitaremos ayuda internacional para que nos acompañen en este proceso”, agregó.

Sin embargo, Boric dejó en claro que “una vez que determinemos toda la demanda de tierras hay algo que es muy importante decir: no será posible restituir todas las tierras. Hay muchas ciudades del sur de Chile que fueron construidas sobre tierra que en antaño fueron mapuche y esas ciudades deben ser preservadas. Hay también muchas personas no mapuche que hace generaciones se establecieron sobre en estas tierras y echaron raíces y sus derechos también deben ser resguardados. Pero no por ello vamos a renunciar a buscar un entendimiento”.

En esa línea indicó que “he hablado durante estos meses con muchos actores y todos ellos saben que es necesario buscar una solución. Y esto implica que todas las partes hagan concesiones para construir una paz que sea duradera, una convivencia pacífica, una convivencia que otorgue la cohesión social que La Araucanía y Chile necesitan”. Además, aseguró que “esta comisión debe funcionar a nivel nacional, abriendo diálogos en todos los territorios con las comunidades y todos los actores”.

Sobre los plazos de funcionamiento de la instancia Boric indicó que “no he querido cerrar aún los detalles de esta comisión porque quiero que sus contornos los definamos en conjunto, hemos venido a escuchar, pero también a proponer. Mi voluntad es que esta comisión empiece a funcionar en marzo del año 2023 y entregue su informe y propuestas ad portas de la conmemoración de los 200 años de el tratado de Tapihue, el Parlamento de Tapihue”. Y que “la idea es que sea totalmente transversal, que tenga una validación de todos los sectores”.

En tanto sobre la integración que tendrá la Comisión, el Mandatario aseguró que ya ha tenido diálogos con algunas actorías, pero no quiso decir nombres; sin embargo, aseguró que “van a participar autoridades, gente que haya tenido experiencia en esto, gente de las comunidades mapuche. Tiene que ser algo que le dé garantía a todos los sectores (…) es importante que todos se sientas representados”.

Además, el Jefe de Estado comunicó la designación de Víctor Ramos -a quién destacó como una persona “de mi plena confianza- “como comisionado presidencial para encabezar este diálogo junto a la ministra Segpres, mientras funcione esta comisión la Conadi seguirá con su mandato”.

En ese sentido, el Presidente comunicó que el Plan Buen Vivir dejará de estar a cargo de Interior para pasar a la cartera de la Segpres. “He encomendado a la ministra Ana Lya Uriarte que lidere este esfuerzo con un pie muy puesto en la región, porque estas soluciones no se construyen desde Santiago y por eso, la labor que tiene que cumplir nuestro delegado José Fontalba es fundamental y cuenta con todo mi respaldo para ello. Esta es mi primera visita a La Araucanía, pero sepan que no será la última. Quiero venir varias veces durante mi mandato a seguir escuchando, a seguir dialogando y a seguir trabajando en las soluciones que tan urgentemente se necesitan”, indicó.

Trabajo de gobiernos anteriores

El Jefe de Estado previo a realizar el anuncio de la Comisión de Paz y Entendimiento, destacó el trabajo que diferentes gobiernos, desde el retorno a la democracia, hicieron para buscar una solución al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. “Son muchos quienes antes de nosotros han hecho importantes esfuerzos para construir una solución posible, un camino de paz”, comenzó diciendo el Mandatario.

“Durante el retorno a la democracia, el Presidente (Patricio) Aylwin, encabezó el acuerdo de Nueva Imperial, que ha sido el último gran acuerdo que ha existido entre el Estado de Chile y representantes mapuche. Y este sentó las bases para la Le Indígena y la Conadi que hoy sin lugar a dudas debemos actualizar. Fue la primera ley en reconocer el derecho del pueblo mapuche en la restitución de tierras, pero hoy ya no es suficiente”, indicó.

Agregó que “posteriormente el Presidente (Ricardo) Lagos le pidió al mismo expresidente Aylwin que encabezara la comisión de verdad y nuevo trato con los pueblos indígenas. Hecho inédito en nuestra historia, que abordó a todos los pueblos indígenas de nuestro país y que develó los abusos, maltrato, violencia y despojo, e incluso en algunos caso el genocidio del que han sido víctimas los pueblos indígenas de nuestra patria”.

Finalmente también recordó lo realizado por Michelle Bachelet, cuando hace unos pocos años “encomendó al Obispo Vargas liderar un nuevo espacio de diálogo transversal con actores de la región, donde se involucraron las universidades, la sociedad civil, las comunidades. Y esta comisión dejó importantes recomendaciones, la mayoría de ellas no ha sido cumplida”.