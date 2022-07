“La Constitución del 80 está política y socialmente derogada”: Elizalde afirma que es “imprescindible” continuar con el proceso constituyente si gana el Rechazo

Este miércoles en la sede del Congreso Nacional el Valparaíso se desarrolló la cuenta pública de los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde y de la Cámara, Raúl Soto.

Fue en este marco que el líder de la Cámara Alta abordó en su discurso lo que fue el proceso constituyente, donde afirmó que es “imprescindible” su continuidad en caso de que el Rechazo se imponga en las urnas el próximo 4 de septiembre y que no se debe retroceder en la participación ciudadana.

“El acuerdo el 15 de noviembre fue consecuencia del estallido de octubre. Una respuesta del sistema político para canalizar de forma participativa, democrática e institucional el reclamo ciudadano generalizado. Quienes suscribimos este acuerdo nos comprometimos a garantizar el protagonismo del pueblo en el proceso constituyente. No podemos apartarnos de dicho compromiso”, afirmó Elizalde en su alocución.

La actividad contó con la presencia del Presidente, Gabriel Boric, de algunos ministros y de los diputados y senadores.

Sobre el plebiscito Elizalde aseguró que “mi opción es de público conocimiento, como la de la gran mayoría de quienes integran ambas cámaras del Congreso Nacional. En todo caso, no es este el espacio ni el momento para hacer proselitismo en favor de una u otra opción”.

“Sin embargo, no importando nuestra preferencia, tenemos una responsabilidad con Chile de la que no podemos sustraernos. En caso de triunfar el Apruebo deberemos cumplir con el mandato ciudadano para implementar la nueva Constitución, tramitando los proyectos de ley correspondientes. No cabe duda que será un trabajo arduo”, agregó.

Y complementó que “además deberemos abocarnos a las reformas que sean necesarias para actualizar, precisar y disipar dudas, conforme a las demandas ciudadanas que permitan ampliar la base de apoyo social y política del nuevo texto más allá de quienes voten Apruebo”.

“Las constituciones, como toda obra humana, son perfectibles. No deben escribirse sobre piedra. Deben siempre establecer mecanismos de reforma que les permitan adaptarse a los cambios y demandas del pueblo”, añadió Elizalde.

El Presidente del Senado, en tanto, también tuvo palabras en caso de que triunfe el Rechazo, frente a lo cual planteó que en ese caso “también debemos garantizar el mandato ciudadano expresado en las urnas sea respetado Y por ello es imprescindible continuar con el proceso constituyente”.

En ese sentido, aseguró también que “la Constitución del 80, si bien está vigente, se encuentra política y socialmente derogada”.

“La gran mayoría de nuestros compatriotas exige una nueva constitución, y corresponde, por tanto, garantizar un proceso democrático y participativo para, en este caso, continuar con el proceso de elaboración de una Constitución en democracia”, complementó.

A juicio del senador socialista “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Por ello no podemos retroceder en los estándares de participación ciudadana para la elaboración de un nuevo texto. La ciudadanía debe ser siempre la protagonista del proceso constituyente, y la que tiene, por tanto, la primera y última palabra”.

Elizalde planteó también que “no podemos pasar de la sorpresa que generó en parte importante en la élite nacional el estallido de octubre de 2019, a creer que, porque hoy hemos vuelto a una aparente normalidad, Chile ha superado esta crisis. Una crisis de esta magnitud, con un malestar generalizado como el que se expresó en las calles de los pueblos y ciudades a lo largo de todo el país, no se supera si no se dan repuestas a la altura del clamor ciudadano”.

Asimismo hizo un llamado a que “no le temamos a los cambios, porque serán precisamente los cambios profundos los que permitirán darle estabilidad a nuestro sistema político y certezas a nuestra economía. La construcción de un Chile más justo y democrático es una tarea de todas y todos”.

“Pero la tan necesaria estabilidad no es y no puede ser sinónimo de inmovilismo. Por eso, las instituciones tenemos el deber de hablar a Chile con honestidad y apertura”, añadió. Y continuó: “Proponer un plan que nos permita enfrentar estos sobresaltos y dar certidumbre en el corto plazo, mientras resolvemos democráticamente las grandes líneas con las que garantizaremos nuestro desarrollo a largo plazo y nuestro marco de convivencia como compatriotas”.

Sostuvo, además, que “en el pasado las chilenas y chilenos juntos lograron sobreponerse a grandes dificultades, alcanzando momentos esplendorosos de nuestra historia. Para ello debemos superar prejuicios, abandonar descalificaciones y caricaturas, promover un debate democrático que reconozca en el otro, en la que piensa distinto, su plena legitimidad para plantear su punto de vista”.

Es así como finalmente el presidente del Senado planteó que “debemos actuar con responsabilidad, generosidad y empatía, para reencontrarnos en una ruta común de construcción de una patria justa y buena para todos”.

En su discurso, además, Elizalde destacó la labor del Senado durante los años de historia republicana de Chile. Dichos que se dan en medio del fin de la institución planteada en la propuesta de nueva Constitución.