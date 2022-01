La despedida de Piñera de Prosur

A 43 días de que se realice el cambio de mando -11 de marzo- donde asumirá el Presidente electo, Gabriel Boric, el actual Mandatario, Sebastián Piñera, asistió y se despidió de la III cumbre de líderes del Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur (PROSUR) en Cartagena de Indias, Colombia.

Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se trata de la segunda y última cumbre en la que participó Piñera en el marco de su última gira antes de que termine su mandato. La primera de ellas fue la XVI cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual se registró durante este miércoles en Bahía Málaga.

Los países miembros de la instancia (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú) dialogaron sobre temas de salud, medio ambiente, energía, infraestructura, seguridad y defensa. También la vicepresidenta pro témpore, Marta Lucía Ramírez, realizó un balance sobre su gestión, y se firmó la Declaración de Cartagena.

Entre los asistentes estuvo el presidente de Colombia, Iván Duque, de Ecuador, Guillermo Lasso, de Perú, Pedro Castillo y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, quien asistió en reemplazo de Jair Bolsonaro luego de que este lunes cancelara su asistencia. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien recibió la presidencia pro tempore de, también canceló su asistencia tras dar positivo al Covid-19 y participó de forma telemática.

Al igual que la Alianza del Pacífico, Prosur tiene un simbolismo especial para el Mandatario. Este mecanismo de integración sudamericano fue creado el 14 de enero de 2019 y se constituyó formalmente el 22 de marzo del mismo año, lo que fue impulsado por Piñera y otros presidentes ligados al sector de derecha que ejercían en ese momento -como Mauricio Macri de Argentina y Duque de Colombia- y es definido como un espacio de diálogo y cooperación para avanzar en una integración más efectiva, que busca el crecimiento, progreso y desarrollo de los países miembros.

Prosur fue propuesto, también, como la contraparte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el cual actualmente está compuesto por Bolivia, Guyana, Venezuela y Surinam. De hecho, fue impulsada por el fallecido Presidente venezolano, Hugo Chávez.

Foto: Prensa Presidencia.

En su participación, Piñera inició agradeciendo la gestión de la presidencia por témpore de Duque, y le deseo suerte a Abdo Benítez “que le va a tocar la responsabilidad liderar esta organización en tiempos extraordinariamente difíciles, pero también extraordinariamente desafiantes e inspiradores”, dijo.

En segundo lugar, se refirió a la creación de la iniciativa, asegurando que “cuando formamos Prosur hacía 5 años que los presidentes de América del Sur no se reunían, había una situación de vacío y de fracaso. Por lo tanto, nos pareció que una nueva organización, que tuvo una estructura y una visión distinta a la que estaba en ese minuto en franca decadencia, era indispensable, era urgente, era necesaria”, señaló, y agregó “creo que es una institución que tiene que continuar, nació para quedarse porque es útil, es necesaria”.

Respecto a los retos que deberá enfrentar Prosur en el futuro comenzó diciendo que si bien nunca se habían enfrentado tantas adversidades simultáneamente -apuntando a la pandemia, crisis política, recesión económica- hay muchas herramientas y oportunidades para enfrentarlas, y que “son momentos en que realmente hay que repensar la forma en que hemos estado actuando, porque el mundo post pandemia va a ser muy diferente al mundo pre pandemia”.

“Vamos a tener que enfrentar un mundo con desafíos nuevos o intensificados, y para eso Prosur tiene que jugar un rol fundamental”, sostuvo y mencionó a la crisis climática, la pandemia, el envejecimiento de la población en el continente -apuntando a la integración, pensiones y salud-, la recuperación económica, el narcotráfico, terrorismo y la violencia, donde recalcó que se requiere de una mejor coordinación ya que “la seguridad es parte de la libertad, parte de los derechos humanos. Una persona que vive con miedo no es una persona libre”.

Sobre la pandemia y puntualmente respecto a la ola de ómicron, mencionó que “debemos esperar lo mejor, pero también prepararnos para lo peor”. Además, ejemplificó con la situación epidemiológica del país, asegurando que “el sistema de salud chileno tiene la capacidad para prestarle la atención médica que necesita a cada una de las personas en el momento oportuno”, que el número de hospitalizaciones se mantiene constante y el número de fallecidos “que es lo más doloroso, está disminuyendo”. En paralelo, mencionó la implementación de servicios digitales como la Comisaría Virtual y el Hospital Digital.

Para cerrar su última intervención en Prosur, y su gira como Presidente de Chile -oportunidad donde le regaló una caja con vinos a Duque por su presidencia- indicó: “Estamos en un momento estelar. Algunos piensan que es una época de solo tragedias y adversidades, otros creemos que si bien hay adversidades también es una época de grandes oportunidades (...) el curso puede irse por dos caminos muy distintos, y yo creo que para que tomemos el camino correcto fortalecer y proyectar Prosur es una necesidad”.

Boric declina invitación a Prosur

Luego del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta, el Presidente Piñera invitó al militante de Convergencia Social a su última gira para mantener la tradición de convocar al futuro Mandatario a las giras pendientes.

Sin embargo, Boric declinó la invitación el 27 de diciembre argumentado que “nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile”. Puntualmente sobre Prosur, Boric dijo que “nos parece que esa es una agenda propia del Mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho, nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial, el combate a la pandemia, la crisis climática, las crisis migratorias y, por cierto, la cooperación”.

Además, en esa jornada fue consultado si es que en el futuro Chile seguirá participando de la cumbre y respondió que será objeto de estudio. “Lo vamos a analizar con las futuras autoridades que estén encargadas de política internacional, pero como he señalado. Prosur, en particular, es una agenda propia desarrollada por el gobierno del Presidente Piñera” dijo, y agregó que “nosotros creemos que es importante tener una visión global, creemos que la agenda internacional que se desarrolló durante el gobierno no ha sido la mejor”, concluyó.