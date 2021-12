Boric declina invitación de Piñera a Colombia y asegura que “prioridad está en la conformación de equipos acá en Chile”

Hace exactamente una semana el Presidente electo, Gabriel Boric, y el Presidente Sebastián Piñera, concretaron su reunión protocolar en La Moneda. Encuentro que se convirtió en la primera actividad pública, del todavía diputado de la República, tras su triunfo en la segunda vuelta del 19 de diciembre ante José Antonio Kast.

Boric llegó el lunes de la semana pasada a Palacio cerca de las 14.00 horas -escoltado por Izkia Siches y Giorgio Jackson- y si bien en la instancia conversaron temas relacionados al traspaso de mando del 11 de marzo, también Piñera invitó al Mandatario electo -tal como dio a conocer LT Sábado- a participar en su última gira a Colombia, país donde se realizarán las cumbres de Prosur (grupo impulsado en su momento por la administración de Piñera junto a gobiernos afines como el de Mauricio Macri) y de la Alianza del Pacífico los días 26 y 27 de enero, respectivamente.

La invitación para dichos encuentros se da en la línea de realizar un cambio de mando “republicano, transparente y tranquilo”, es por eso que se mantuvo la tradición de invitar al Presidente electo a las giras que quedan pendientes en los últimos meses del mandato actual.

Y aunque la invitación se hizo el 20 de diciembre, hasta esta jornada la respuesta se mantuvo en suspenso. De hecho, Jackson -jefe político de la campaña presidencial de Boric- dijo este domingo que esta semana, o a más tardar la próxima, se tomará una decisión.

Desde “La Moneda chica”, Boric finalmente declinó la invitación. “He conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado”, comenzó diciendo.

“Por cierto, las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros, de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile”, añadió Boric.

Respecto a la cumbre de la Alianza del Pacífico sostuvo que “vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico, ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés López Obrador de México, con el presidente Duque de Colombia”.

Mientras que sobre Prosur indicó: “Nos parece que esa es una agenda propia del Mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho, nosotros en su momento cuando nos toque asumir desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial, el combate a la pandemia, la crisis climática, las crisis migratorias y por cierto la cooperación tanto económica como el fortalecimiento a la democracia”.

En este mismo punto, fue consultado si es que en futuro Chile seguirá participando de Prosur y respondió que será objeto de estudio. “Lo vamos a analizar con las futuras autoridades que estén encargadas de política internacional, pero como he señalado, Prosur en particular es una agenda propia desarrollada por el gobierno del Presidente Piñera”, y agregó que “nosotros creemos que es importante tener una visión global, creemos que la agenda internacional que se desarrolló durante el gobierno no ha sido la mejor”.

Por otro lado, enfatizó que fue una decisión que le comunicó directamente al actual Presidente de la República, y fue crítico al señalar que este tipo de materias se deben conversar en privado y no por la prensa.

“Esa fue nuestra decisión, se la comuniqué primero al Presidente Piñera y le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa, porque tenemos la convicción de que en materia de políticas de Estado hay que ser cuidadosos para no entrar en debates que le puedan hacer daño a la imagen país, así que le he solicitado también tener esos resguardos a futuro”, declaró.

El militante de Convergencia Social apuntó que Piñera “comprende perfectamente” la declinación a la gira, y que está “la mejor disposición para que la transición y el traspaso de mando se realice de la mejor manera posible”.