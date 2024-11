La explicación de Claudio Orrego sobre los videos de campaña que circulan en redes sociales con Matthei, Carter y Palacios

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el candidato a la gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind.-exDC), se refirió a los videos en que aparecen declaraciones de alcaldes de Chile Vamos favorables a su gestión.

Dichas piezas audiovisuales, que han sido monetizados como publicidad en las distintas plataformas, han generado malestar de los jefes comunales que aparecen en las imágenes: Evelyn Matthei (Providencia), Rodolfo Carter (La Florida) y José Manuel Palacios (La Reina).

Al respecto, el exfalangista señaló: “Yo creo que lo que está en juego en esta elección, a diferencia de lo que dice mi contendor, que es un plebiscito al gobierno, es precisamente el tipo de liderazgo, el estilo de hacer política y el proyecto de ciudad y región que tenemos. Nosotros hemos sido bien majaderos en esto, de que esta no es una primaria presidencial, esto no es un plebiscito al gobierno, esto es una elección, al igual que las elecciones municipales, que dice relación con cuál es nuestro proyecto de Santiago, de región y ciudad, cuáles son los principales dolores, cuáles son nuestras propuestas”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Yo tengo 80 propuestas concretas para poder mejorar la situación, yo soy más del hacer, mi contendor es más del debatir, yo soy más del cooperar, él es más del confrontar. Y yo soy mucho más transversal y él es mucho más de trinchera”, agregó.

En ese sentido, aclaró: “Lo que hemos hecho en las redes sociales es replicar lo que han dicho alcaldes de derecha respecto de mi gestión como gobernador. Yo no estoy diciendo que ellos voten por mí (...) todo el mundo sabe que ellos votan por ellos. Lo que para mí es relevante es que figuras importantes del mundo de la derecha han dicho durante estos tres años lo que yo sostengo, que es que yo soy una persona transversal porque trabajo con todos. No porque todos voten por mí, eso no existe. Pero lo importante para una región que tiene problemas tan duros, tan complejos, tan difíciles, es que tengamos un liderazgo que convoque, que trabaje con otros y no contra otros. Y en eso yo de verdad creo que hay una diferencia fundamental entre las dos candidaturas”.

Siguiendo con su explicación, el exgobernador sostuvo que “en ningún momento estamos induciendo. Yo jamás haría eso. Me parece deshonesto. Lo que yo estoy diciendo es que frente a la acusación de que yo soy sectario y frente a mi afirmación de que yo trabajo con todos, no hay mejor prueba que los mismos supuestos afectados diciendo que ellos trabajaron conmigo y que yo nunca discriminé políticamente a nadie. Eso es lo relevante”.