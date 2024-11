Claudio Orrego paga por anuncios en redes sociales con Matthei, Carter y Palacios y desata molestia en la oposición

“La colaboración es clave para luchar contra la delincuencia y en esto tenemos que juntar fuerzas todos los alcaldes con el gobierno regional, así que esto tiene que ser en forma coordinada y entre todos”.

La frase es de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), en una actividad de agosto de 2022 sobre comercio ambulante, donde coincidió con el gobernador regional -quien compite por la reelección- Claudio Orrego.

¿Pero por qué la intervención de la jefa comunal cobra relevancia dos años después? El pasado domingo comenzó a circular a través de Facebook e Instagram el video como publicidad paga desde la página asociada al candidato. Luego de las palabras de Matthei, el registro de apenas 27 segundos termina con gritos a favor de “Orrego gobernador”, imágenes de la actual autoridad de la Región Metropolitana y con un voto marcado favorablemente para el candidato.

Así, según la información provista por la biblioteca de anuncios de Meta, el registro -categorizado como “Temas sociales, elecciones o política”- ha alcanzado desde el día de su publicación entre 70 mil a 80 mil visualizaciones en pantalla, se desembolsó para su monetización entre $ 60 mil a $ 70 mil pesos y ha llegado principalmente a hombres entre 18 y 44 años. La publicidad está asociada a un link que redirige hacia el canal de difusión de WhatsApp de Claudio Orrego.

Pero este no es el único video publicitado por Orrego con personeros de Chile Vamos. En otra publicación -monetizada por un costo entre $ 100 mil a $ 125 mil, según los datos de Meta- utilizada también como publicidad en redes sociales, figura el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en una actividad junto a Orrego. “La verdad es que le queremos agradecer a nuestro gobernador que, siguiendo lo que ha sido siempre su conducta, ha sido un gobernador de todos los santiaguinos (...). Siempre ha sido un gobernador público de excelencia”.

La fórmula del video es la misma: tras la declaración, termina con la imagen de un voto favorable a Orrego Larraín. También existe un tercer video junto al alcalde reelecto por La Reina, José Manuel Palacios (UDI).

Los videos editados generaron inmediatas reacciones entre los aludidos, pues tanto Matthei, Carter y Palacios han manifestado su apoyo al opositor a Orrego Larraín, Francisco Orrego (RN). De hecho, este lunes -en diálogo con Radio Duna- Claudio Orrego criticó que se intente hacer de esta elección una antesala de la presidencial de 2025 y cuestionó el despliegue de la carta de Chile Vamos junto a Matthei.

“Hay una estrategia por parte de mi contendor de politizar esta elección (...). Ha aparecido junto a la candidata presidencial Evelyn Matthei, es legítimo, pero han querido demostrar que esta es una primaria para el 2025, y eso me parece una falta de respeto con los vecinos”, afirmó.

La jefa comunal y abanderada presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, respondió a La Tercera que “es un poquitito penoso que tengan que recurrir a esto. Todo el mundo sabe que mi candidato es Francisco Orrego”.

En tanto, el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, aseveró a este medio que “esto habla muy mal de Claudio Orrego, es de las peores prácticas en política. Tanto mis declaraciones, como las de otros alcaldes, tienen que ver con la amistad cívica, en actividades con otro contexto. Reconocerle los méritos que tuvo que no tiene nada que ver con la campaña que hoy estamos viviendo. En primera vuelta también circuló un video similar y yo le manifesté ‘esto no corresponde, no me obligues a responderte en público’ y él sólo sonrió. Esto confirma que no es la persona indicada, que es deshonesto”.

Carter agregó que “el gobernador ha tenido sus aciertos, ha sido una autoridad muy disponible a escuchar, no lo ha hecho todo mal, pero yo no voy a votar por el gobernador del Apruebo. Que hoy, entre gallos y medianoche nos intente sacar de contexto y que declaraciones antiguas las trate de vestir como un apoyo habla muy mal de él, de su desesperación, porque Claudio Orrego va a perder”.

Otro de los aludidos, el alcalde José Manuel Palacios, apuntó que “nosotros tenemos que darle solución a las problemáticas de nuestros vecinos y vamos a trabajar con el gobierno regional de turno. Ahora, más allá de la excelente relación que tengo con Claudio Orrego y lo muy bien que hemos trabajado por la comuna. En esta oportunidad estoy apoyando a Francisco ‘Pancho’ Orrego”.

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, también manifestó su molestia y calificó la estrategia de Orrego como una “deshonestidad brutal”.

“Hoy (ayer) en la mañana vi dos videos de la campaña de Claudio Orrego. Uno, en el que aparece la voz en off de Evelyn Matthei hablando sobre el gobierno regional, cortan un punto de prensa de Evelyn Matthei (...). Hay otro video donde hace exactamente lo mismo con el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (...). Me parece de una deshonestidad brutal porque tanto el alcalde Palacios como Evelyn Matthei están ultrajugados por Pancho Orrego”, puntualizó en diálogo con Radio Agricultura.

Desde el equipo del exmilitante democratacristiano confirmaron que este tipo de videos son parte de su campaña. Los han hecho circular desde el 10 de noviembre, de cara a la segunda vuelta, precisamente para hacer ver que, como gobernador, Claudio Orrego es capaz de trabajar con todos los alcaldes de la región, independientemente de si son de izquierda o derecha.

La mañana del lunes, él mismo sostuvo que “represento una candidatura que es capaz de hablar desde la centroderecha hasta la izquierda, con actores muy distintos (...). Garantizo que voy a trabajar con todos los alcaldes, desde el PC al Partido Republicano. No sé si mi contendor pueda decir lo mismo”.

Desde el entorno de Orrego Larraín justifican que las imágenes son obtenidas de Mediabanco y que se limitaron a incluir declaraciones emitidas por los jefes comunales, sin tergiversar sus discursos, aseguran. En ese sentido, sugieren que los discursos de los alcaldes logran constatar de forma “fidedigna” que el actual gobernador trabaja de forma transversal. Además, explican que este tipo de material ya fue utilizado en la campaña previa a la elección del 26 y 27 de octubre.

El exalcalde de Peñalolén se ha esforzado por destacar que su candidatura no representa exclusivamente a la izquierda. De hecho, la mañana del lunes tajantemente descartó ser el candidato del oficialismo. “Yo nunca me he definido ni como oficialista ni como opositor”, señaló.

En esa línea, sus primeros días de esta segunda campaña han estado marcados por algunos significativos respaldos que ha recibido. Entre ellos, el del vicepresidente de Demócratas, el senador Matías Walker, quien en entrevista con La Tercera reconoció que, si votara en Santiago, lo haría por él. El partido presidido por la senadora Ximena Rincón institucionalmente respalda a Francisco Orrego.

Por otra parte, un grupo de dirigentes que estuvo por el Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022 -a diferencia de él, que apostó por el Apruebo- emitió una carta para respaldarlo. Esta fue firmada por Cristóbal Bellolio, la exsenadora Carolina Goic, Javiera Parada, Andrés Velasco y Pablo Matamoros.