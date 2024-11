Matías Walker, vicepresidente de Demócratas: “Si yo votara en Santiago, votaría por Claudio Orrego”

Pese a la definición institucional que adoptó su partido, Demócratas, el vicepresidente del Senado, Matías Walker, profundiza en su decisión de respaldar a su antiguo compañero de filas en la Democracia Cristiana (DC), Claudio Orrego en la carrera a la gobernación de la Región Metropolitana. “Conozco su trayectoria, sus capacidades y compartimos la misma vertiente de formación social cristiana”, dice.

El también vicepresidente de su colectividad repasa los resultados magros resultados electorales de su pacto con Amarillos y adelanta cómo espera que sea la política de alianzas con miras a la elección parlamentaria de 2025. “Soy partidario de consolidar una coalición política de centro con Amarillos, Evópoli y con sectores que se sienten desencantados de la DC, del PPD, del Socialismo Democrático en general que no se sienten cómodos con el giro a la izquierda que ha tenido la coalición oficialista”, puntualiza.

¿Hace un mea culpa del resultado electoral del centro democrático? Era el debut de su partido, y de Amarillos, en elecciones territoriales y no obtuvieron ninguna de las alcaldías a las que apostaron.

Nosotros quedamos muy satisfechos por la elección de concejales. Si bien en alcaldes -y más allá que logramos elegir a algunos candidatos independientes apoyados por Demócratas- no nos fue todo lo bien, en concejales nos fue bien como centro democrático, sacamos 457 mil votos nos estamos acercando al millón de votos en las comunas donde competimos (...). Como muestra un botón: en las comunas de la Región de Coquimbo logramos elegir 10 concejales, eso es más que el Frente Amplio, más que el Partido Republicano y más que la Democracia Cristiana. Recién constituimos el partido en mayo de este año en la región, y pese a eso sacamos 10 concejales. Otro ejemplo es que estamos muy orgullosos de haber apoyado desde el primer minuto a Catalina San Martín en Las Condes. Hay votaciones que son bien emblemáticas y que nos abrigan una esperanza respecto de lo que puede ser el comportamiento electoral del centro democrático en las próximas elecciones parlamentarias.

¿Hay que afinar las cartillas de candidatos, buscar nombres más competitivos quizás?

Hay que hacer una reflexión porque muchos de quienes fueron candidatos a alcaldes podrían haber ido como concejales o consejeros regionales. Y la otra reflexión es sobre el acuerdo por omisión con Chile Vamos porque en algunas comunas no resultó. No hubo lealtad por parte de Chile Vamos hacia el centro democrático en aquellas comunas donde se omitieron, porque en muchas lo hicieron de forma aparente pero no real. Es decir, apoyaron candidatos independientes “por fuera” contra los candidatos del centro democrático. Pero la política es sin llorar y hay que hacer un análisis de eso frente a lo que viene. Mi reflexión es que el centro democrático tiene que seguir parándose en sus propios pies (...), si nos paramos con nuestros propios pies en una lista de centro -por ejemplo- con Demócratas, Amarillos, sumando a Evópoli y a otros partidos que han ido hacia el centro, podemos lograr un muy buen resultado en las próximas elecciones parlamentarias. Tenemos que convocar a ese electorado de la centroizquierda que estuvo por el ‘Rechazo’.

¿Dónde está la política de alianzas más natural para Demócratas? Porque menciona a Evópoli, que hoy es parte de su propia coalición, Chile Vamos, ¿es partidario de aliarse con la UDI y RN también?

No soy partidario de eso. Soy, más bien, partidario de consolidar una coalición política de centro con Amarillos, Evópoli y con sectores que se sienten desencantados de la DC, del PPD, del Socialismo Democrático en general que no se sienten cómodos con el giro a la izquierda que ha tenido la coalición oficialista. Hay muchos que en la DC están desencantados de la alianza con el PC. Hay muchos militantes DC de Coquimbo que me han llamado estos días diciéndome que no están de acuerdo con la decisión que tomó su partido de apoyar a un candidato comunista en la segunda vuelta de elección de gobernadoras regionales y, que al igual que Demócratas, van a apoyar y van a votar por Cristóbal Juliá (Evópoli).

En 11 regiones habrá segunda vuelta de gobernadores regionales, y a excepción de Antofagasta y Los Lagos, en las nueve regiones restantes se enfrenta una carta oficialista frente a otra de Chile Vamos o del Partido Republicano. ¿Lo ve como una medición a la gestión del Ejecutivo?

Los que de alguna manera trabajamos en la posibilidad que las regiones pudieran elegir a sus gobernadores y tener autonomía, lo hicimos sobre la base, el principio de la descentralización y la desconcentración de los recursos. El llamado que yo hago a los electores es que voten en esta segunda vuelta no pensando en el clivaje gobierno-oposición, que sin duda para los analistas políticos es inevitable hacerlo, sino que yo creo que lo que tienen que hacer los ciudadanos es votar por el mejor gobernador en cada una de las regiones.

En la Región Metropolitana, sindicada como la batalla madre de esta segunda vuelta, su partido decidió respaldar a Francisco Orrego (RN) y usted tuvo una postura disidente. ¿A quién apoyará a pesar de la decisión institucional de Demócratas?

En la discusión a la interna del partido hubo distintas opiniones y fue una votación dividida, tanto en la directiva como en el consejo general, algunos votamos por apoyar a Claudio Orrego, porque yo pienso que lo más importante es elegir al mejor gobernador regional más capacitado, pese a algunas diferencias políticas que tuvimos -particularmente en el Plebiscito del año 2022- que yo las conversé en su momento personalmente con él. Incluso después del plebiscito, a muchos militantes demócratas no nos cabía duda que Claudio Orrego es la persona más capacitada para ser gobernador regional de Santiago, votamos por él en una instancia de definición interna, pero una mayoría clara que estuvo por apoyar a Francisco Orrego y nosotros, bueno, haciéndole honor al nombre de nuestro vestido, respetamos esa decisión mayoritaria.

Pero aunque usted vota en Coquimbo, si lo hiciera en la Región Metropolitana, ¿por quién lo haría?

Si yo votara en Santiago, votaría por Claudio Orrego.

¿Apoyará su campaña activamente?

Yo no voto en Santiago, entonces no estoy cometiendo ningún acto de indisciplina partidaria, pero sé que hay mucha gente en Demócratas que se identifica con un proyecto de centro político y que tiene simpatías con lo que ha sido la gestión de Claudio Orrego.

¿Qué no le convence del candidato Francisco Orrego?

Respeto la trayectoria de Francisco Orrego, es una persona de mucho esfuerzo, que viene de las regiones y sacó más de un millón de votos. Lo peor que pueden hacer los partidarios de Claudio Orrego -y yo he visto muchos mensajes bastante odiosos en las redes sociales- es ningunearlo. Yo, respetando a Francisco Orrego, su candidatura y la valentía que ha tenido de disputar esa madre de todas las batallas que es Santiago, creo que el mejor gobernador regional para Santiago es Claudio Orrego. Conozco su trayectoria, sus capacidades y compartimos la misma vertiente de formación social cristiana. Ha cometido algunos errores, pero en la suma y resta creo que es el mejor gobernador para la Región Metropolitana.