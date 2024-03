La furia PPD con Quintana y La Moneda por el bochorno en la elección de la mesa del Senado

Una catástrofe, un bochorno, un desastre. Esas son solo algunas de las palabras con las que el Partido por la Democracia (PPD) ha salido a explicar la elección de la mesa del Senado, que terminó con José García Ruminot (Renovación Nacional) en la testera, pese a que, por acuerdo, le correspondía al pepedé.

Si bien las primeras reacciones del partido apuntaron a la derecha y a Demócratas -que consiguió la vicepresidencia-, con el pasar de las horas las críticas comenzaron a dirigirse a La Moneda.

Entre algunos militantes se ha hecho presente una sensación que se arrastra desde el comienzo del gobierno del Presidente Gabriel Boric: que el pepedé tiende a ser maltratado por La Moneda y que no es querido al interior del gobierno.

La verdad es que los desencuentros entre la colectividad y el gobierno son varios. Uno de los más recordados es cuando la ministra Carolina Tohá -quien es militante PPD- hizo pública su desaprobación ante la posibilidad de que la extimonel Natalia Piergentili asumiera nuevamente como presidenta.

Otro fue cuando el propio Presidente Boric instó a Piergentili -en una reunión en su casa- a formar una lista única con el resto del oficialismo de cara a las elecciones de consejeros constituyentes, pese a que la colectividad había decidido competir exclusivamente con el Socialismo Democrático.

En esta ocasión, al interior del partido consideran que La Moneda no hizo gestiones suficientes para garantizar que el oficialismo, a través del PPD, se quedara con la testera. En concreto, algunos sugieren que se priorizó conseguir mayoría en la Comisión de Hacienda en desmedro del pepedé.

En todo caso, dentro del partido hacen una diferenciación. De acuerdo a distintas fuentes, el ministro Segpres Álvaro Elizalde agotó sus esfuerzos por que se hiciera respetar el acuerdo suscrito por los distintos comités del Senado. En ese sentido, son varios en el partido los que responsabilizan particularmente a la ministra Carolina Tohá (Interior). Según dicen, por haber evidenciado que para La Moneda sería más cómodo que la carta del PPD fuera Ricardo Lagos Weber, en desmedro de Pedro Araya, que finalmente fue el candidato del partido.

FOTO: DEDVI MISSENE

En la bancada de diputados del partido también se ha acrecentado la molestia con el Ejecutivo. El expresidente de la Cámara Raúl Soto afirmó que “lo ocurrido en el Senado es catastrófico en términos políticos. Acá no ganó la oposición, perdió el gobierno, que hizo todo mal. El gobierno vetó a Pedro Araya, no lo querían, y tensionó la bancada al punto de casi quebrarla”.

Y agregó: “La principal responsabilidad es del gobierno. Jaime Quintana hizo lo que pudo, con la presión del Ejecutivo, por un lado, y de la bancada y el partido, por el otro. Cada vez que se involucra el Ejecutivo en la interna del partido o de las bancadas, termina metiendo las patas (...). El gobierno actúa de forma sectaria, con torpeza e irracionalidad. Boric está pensando en su segundo periodo; Tohá, en su frágil opción presidencial”.

05/09/2022 RAUL SOTO, PRESIDENTE CAMARA DE DIPUTADOS Mario Téllez / La Tercera

En todo caso, de forma soterrada, también se han levantado críticas hacia Quintana, puesto que, si bien logró destrabar el empate que había al interior de la bancada, lo hizo pocas horas antes de la votación. Por lo mismo, entre los dirigentes pepedé han acusado que faltó liderazgo y mayor conciencia sobre las consecuencias que la demora podía conllevar.

Foto: Dedvi Missene

Incluso, el exsenador Guido Girardi se comunicó con él por teléfono, antes de las votaciones, para expresarle su preocupación, junto con instarlo a respaldar al senador por Antofagasta como carta a la testera.

Araya, en todo caso, quita responsabilidad a Quintana. Consultado por La Tercera, el parlamentario afirmó que “no endosaría responsabilidad en Jaime. Daba lo mismo lo que hiciera el pepedé, porque la derecha iba a buscar una excusa para no cumplir. Pero probablemente debimos haber definido esto unos días antes”.

Sin embargo, Araya sí reconoció que habría esperado “un rol mucho más activo del comité político (de La Moneda). Tienen que darse cuenta de que hoy día el Presidente Boric tiene un problema: además de perder la mayoría en el Congreso, lo que se ha perdido es el lugar donde se llegaba a acuerdos”.

Además del resultado en el Senado, al interior de la bancada de diputados hay profundo malestar con Quintana puesto que agendaron una comida con la directiva el martes por la noche. Sin embargo, el presidente de la colectividad no se presentó -aunque sí fueron el secretario general y el primer vicepresidente-. Y, según reconocen algunos de los diputados, no se excusó, sino que los dejó plantados.

En la cita, de acuerdo a quienes sí llegaron, esperaban poder abordar con él los desafíos de cara a las elecciones de este año y la tensa relación del PPD con el gobierno.

La gestión de la directiva

Una vez conocido el resultado de la elección, el grupo de WhatsApp de la mesa del PPD, que encabeza Quintana, se activó. “Bochorno es poco decir”, comentó el vicepresidente Gonzalo Prieto.

“Qué triste espectáculo que se dio en el Senado. Una derecha que tiene un plan de boicot al gobierno y a toda la oposición”, agregó el exsubsecretario Pedro Huichalaf.

Luego Piergentili hizo una propuesta: “Por el tiempo transcurrido y lo complejo de esto para el PPD y para el oficialismo, creo que es imperativo una reunión de la comisión política a la brevedad”.

“Me sumo a la petición. Debe existir una respuesta política a lo sucedido”, respondió Huichalaf. “Más que la comisión, creo que debería ser la mesa. Y debatir con altura de mira”, aseveró el también vicepresidente Gonzalo Prieto.

Hasta el cierre de esta edición, no se había citado a ninguna reunión.

En otro chat, publicado por Ex-Ante, un grupo de militantes pidió explicaciones a Quintana por el resultado. Ante los cuestionamientos, el vicepresidente Cristóbal Barra, quien además es jefe de gabinete del senador, lo defendió.

“Culpar al presidente del partido, quien hizo todo lo posible por salvaguardar la unidad de la bancada (aun cuando él no es el jefe de bancada), la honorabilidad del Senado, y el mantenimiento del pacto, es miopía política”, respondió Barra.

Por su parte, este miércoles en un punto de prensa el senador Lagos Weber deslizó una crítica a Quintana. “Lamento la forma en que no pudimos llevar a cabo este proceso (...). A mí me hubiera gustado que esto se resolviera antes: yo era partidario el miércoles pasado de tener una reunión a puertas cerradas y no salir de esa reunión hasta no tener un resultado (...). A veces, las presidencias de las mesas deben jugar un rol más proactivo que el común de los militantes o senadores”, dijo.