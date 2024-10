La molestia de Karamanos con la prensa al acudir a votar: fue consultada por casos Monsalve y ProCultura

Molesta. Así se le vio a la exprimera dama, Irina Karamanos, en su asistencia a votar la jornada de este domingo.

Esto, debido a la insistencia de la prensa, que la inquirió sobre las supuestas transferencias en el Caso ProCultura y la denuncia de violación contra Manuel Monsalve.

“No me voy a referir a eso”, afirmó, agregando: “No vine a hablar con la prensa, muchas gracias”.

El asedio de los medios continuó, a lo que señaló: “No soy parte del gobierno, ni una autoridad”.

“Que les vaya muy bien, muchas gracias. Les agradecería respeto y que me dejen tranquila. Hoy vine a votar”, concluyó.