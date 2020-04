La Moneda activa estrategia de “cuarentenas sectorizadas”

“Esto no es chipe libre”, sostuvo ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en la sala de prensa del Palacio de La Moneda, donde hizo un llamado a la responsabilidad de los vecinos de las distintas comunas que hoy salieron de la cuarentena obligatoria.

Además de Providencia, desde este lunes Lo Barnechea, Vitacura, la mitad sur de Ñuñoa (con límite en Avenida Grecia) y la mitad sur de Santiago (desde Avenida Matta con Blanco) dejarán de tener la medida restrictiva decretada para contener los contagios de Covid-19 que ayer llegaron a 7.213 casos.

Los dichos de la alcaldesa ocurrieron tras la reunión que, por cerca de una hora, sostuvo junto a sus pares de Santiago, Felipe Alessandri, y de Vitacura, Raúl Torrealba, con la subsecretaria para la Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Congregados en el Palacio de La Moneda, los jefes comunales y la subsecretaria abordaron la estrategia de “cuarentenas sectorizadas” o “estratégicas” que ha definido el gobierno y que se inician a contar de hoy, y delinearon las implicancias que el levantamiento de la medida tendrá en cada comuna.

Luego, los ediles y la autoridad de gobierno reiteraron el llamado a mantener las precauciones, seguir las recomendaciones dictadas por la autoridad sanitaria y respetar las distintas medidas anunciadas por el Ministerio de Salud, pese a la suspensión del aislamiento obligatorio.

En ese sentido, Matthei remarcó que “en Providencia se levanta la cuarentena, pero esto no es chipe libre. Nuestros parques y plazas se van a mantener cerrados. Los adultos mayores no pueden salir. El pequeño comercio va a poder funcionar con la menor cantidad de gente posible. Si no somos responsables nos van a volver a imponer la cuarentena. Esto no significa que haya pasado el peligro”.

Responsabilidad

En ese mismo sentido, el alcalde Alessandri enfatizó que “en la zona que no va a tener cuarentena, quiero ser enérgico en que nosotros vamos a estar fiscalizando. Los pequeños negocios de barrio sí pueden abrir, pero continúan las recomendaciones de usar siempre guantes, mascarillas”.

“Tratemos de hacer solamente lo que es absolutamente imprescindible y de esa forma le vamos a ganar a esta pandemia. Seamos responsables, ya vamos a tener tiempo de juntarnos e ir donde queramos ir”, pidió el alcalde Torrealba.

La estrategia de cuarentenas sectorizadas fue anunciada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el pasado 7 de abril, oportunidad en que, además de los sectores a los que se les levantó la medida desde las 5 de la mañana de hoy, dio a conocer nuevas zonas en donde regirá la prohibición de salir de los domicilios.

En ese sentido, desde el gobierno explicaron que la cantidad de personas que van a estar en cuarentena se mantendrá relativamente igual, pues salieron alrededor de 300 mil personas y entraron otros 300 mil vecinos de otros sectores. De este modo, en el Ejecutivo explicaron que los soportes tecnológicos, como por ejemplo la comisaría virtual, deberían funcionar de buena manera, mientras que la dotación militar seguirá siendo la misma.

Respecto de la confusión que el levantamiento de la restricción pudiera generar en la población, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, sostuvo que “para nosotros (en el gobierno) no existe confusión; en el Ejército y en las policías tampoco. Que una comuna esté partida por la mitad no es un problema para nosotros, porque Puente Alto, Ñuñoa y Santiago quedaron divididas por grandes avenidas: Concha y Toro, Grecia y Matta son grandes arterias. Sí puede ser complicado para la gente, que no entiende bien cuando hablamos del norte, al sur, a la costa, de Avenida Matta al norte, eso puede confundir, pero esperemos que todo salga bien”.

Así, la comuna de Puente Alto se sumó a estas cuarentenas sectorizadas, pues la medida -que se comenzó a aplicar el jueves pasado- rige solo para quienes viven al sur de Vicuña Mackenna con Concha y Toro. Mientras los vecinos de Las Condes se mantendrán con la prohibición de salir de sus domicilios, disposición que rige desde el 26 de marzo.