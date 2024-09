La punzante arremetida de José Antonio Kast contra Gabriel Boric y Michelle Bachelet en el Foro Madrid

“Hoy nos gobierna curiosamente, un Presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet, pero como para ellos no hay límite y no hay vergüenza, hoy día no tiene problema en decir que es su líder espiritual", dijo el fundador del Partido Republicano en el evento realizado en Buenos Aires, Argentina.